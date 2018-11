Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a trimis raspunsurile solicitate in investigatia privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu Moscova, au anunțat avocații liderului de la Casa Alba, potrivit agenției de știri The Associated Press, citata de Mediafax.

- Presedintele american, Donald Trump, i-a transmis marti raspunsurile sale scrise procurorului special Robert Mueller insarcinat cu ancheta asupra ingerintei Rusiei in campania prezidentiala din 2016, relateaza AFP. Marti, "presedintele a raspuns la intrebarile scrise adresate de biroul procurorului…

- 'O VANATOARE DE VRAJITOARE ABSOLUTA CA NICIO ALTA IN ISTORIA AMERICANA', a denuntat dis-de-dimineata Donald Trump pe Twitter, calificand ancheta drept o 'rusine' pentru natiunea americana. Tonul, textul cu majuscule, atacurile la adresa lui Robert Mueller si a echipei sale mandatate cu…

- Președintele american Donald Trump a declasificat luni un dosar legate de primele zile ale anchetei FBI privind ingerintele Rusiei in alegerile din 2016, inclusiv porțiuni ale unui mandat secret de supraveghere și mesaje text ale fostului director al FBI, James Comey, relateaza The Associated Press…

- Administratia americana a presedintelui Donald Trump a manifestat un "entuziasm real" la ideea incheierii rapide dupa Brexit a unui acord de liber schimb intre Marea Britanie si Statele Unite, a afirmat seful diplomatiei de la Londra la finalul unei vizite la Washington, relateaza AFP, preluata…