Presedintele american Donald Trump a revenit luni, cu umor, asupra dorintei exprimate anterior de a cumpara Groenlanda de la Danemarca, promitand ca nu va construi zgarie nori pe insula arctica, transmite AFP. "Promit sa nu fac asta in Groenlanda!", a scris fostul magnat din industria imobiliara intr-o postare pe Twitter insotita de un montaj foto in care hotelul sau imens cu geamuri aurii din Las Vegas apare in mijlocul unui peisaj bucolic al teritoriului danez pe care traiesc 56.000 de locuitori. Donald Trump si-a confirmat duminica interesul pentru Groenlanda. "Ideea a aparut si am spus ca,…