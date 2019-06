Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne din Guvernul Sandu, Andrei Nastase, a avut astazi, 12 iunie, o intrevedere cu ambasadorul SUA la Chișinau, Dereck J. Hogan. Astfel, cei doi au discutat despre situația politica interna care s-a creat in ultimele zile in Republica Moldova, cat și despre descinderile din aceasta dimineața…

- Președintele Igor Dodon a declarat astazi in cadrul unui briefing ținut in Parlament ca exista doua parghii la care vor recurge partidele ce au constituit majoritatea parlamentara pentru a-l determina pe "Plahotniuc sa plece", adica pentru a prelua de fapt puterea in stat.

- Președintele Igor Dodon a innoptat aseara pe teritoriul ambasadei Federației Ruse care se afla in Chișinau. Mai exact, a dormit in hotelul ambasadei care se afla pe teritoriul diplomației de la Moscova, scrie deschide.md.Publicația menționata spune ca președintele moldovean a dormit pe teritoriul…

- "Chisinau fierbe scena politica. Presedintele Dodon, ajuns la putere cu un discurs profund antieuropean, a propus-o astazi pentru functia de premier pe Maia Sandu, lider politic proeuropean. Ce l-a determinat pe Dodon sa faca acest pas? Simplu: frica de Plahotniuc. Urmeaza vremuri interesante peste…

- Președintele Igor Dodon este obligat de Curtea Constituționala sa dizolve Parlamentul, daca nu e funcțional pâna astazi, 7 iunie, adica dupa 90 de zile de la data validarii alegerilor parlamentare, relateaza Unimedia. Din decizia Curții Constituționale rezulta ca vineri, 7 iunie, este ultima…

- CHIȘINAU, 18 apr – Sputnik, S.P. Președintele Igor Dodon a fost întrebat daca mai sunt șanse ca sa fie creata o majoritate parlamentara. El a raspuns afirmativ, precizând însa ca șansele sunt puține. Probabilitatea alegerilor anticipate este foarte, foarte mare "Recent…

- Maria Zaharova, reprezentantul oficial al Ministerului de Externe de la Moscova, a declarat ca Ambasadorul SUA la Chișinau și-a permis sa se implice &"în mod categoric și fara scrupule&" în procesul de formare a coaliției de

- Presedintele Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, a indemnat joi deputatii la un compromis pentru formarea noului guvern al republicii in urma alegerilor parlamentare din 24 februarie, intr-un discurs rostit in plenul parlamentului de la Chisinau, reunit in prima sesiune inaugurala, informeaza…