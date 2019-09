Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Edupedu.ro, presedintele Transelectrica, Marius Danut Carasol, care sustine in CV-ul oficial ca "este absolvent al Facultatii de Electrotehnica din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti", ar fi urmat cursurile universitatii, a repetat doi ani de facultate, dar nu a mai absolvit-o. Sursa…

- "Ca urmare a informatiilor publicate in presa referitoare la autenticitatea studiilor presedintelui Directoratului CNTEE Transelectrica SA, domnul Marius-Danut Carasol, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA face urmatoarele precizari: in vederea clarificarii acestei…

- Consiliul de Supraveghere al Transelectrica i-a cerut presedintelui directoratului, Marius Carasol, diplomele de studii in original, urmand sa dispuna masurile care se impun in conformitate cu prevederile legale, in urma informatiilor ca si-ar fi falsificat CV-ul, se arata intr-un comunicat al companiei,…

- Majorarea taxei pe cifra de afaceri a companiilor din energie de la 0,1% la 2% a avut un impact de peste 16 milioane de lei in activitatea companiei Transelectrica, atenuat de cresterea cu 9% a veniturilor din transport si alte activitati pe piata de energie, informeaza compania. "Impactul…

- 'Impactul modificarilor legislative ale anului 2019 privind companiile din sectorul energetice a fost amortizat cu succes in profitul obtinut de CNTEE Transelectrica SA in primul semestru, prin implementarea unei strategii de management prudente si sustenabile. Astfel, CNTEE Transelectrica SA a obtinut…

- Marius Parvu, presedintele Autoritatii Nationale pntru Protectia Consumatorilor, a fost demis. Marius Parvu, presedintele Autoritatii Nationale pntru Protectia Consumatorilor, sustinut in aceasta functie de PSD Arges, a fost demis. Locul sau a fost ocupat de Miron-Horia Constantinescu, șeful Oficiului…

- Pretorul sectorului Rașcani al Capitalei, Nicolae Balaur, a fost eliberat din funcție. O dispoziție in acest sens a fost semnata de catre primarul interimar al municipiului Chișinau, Adrian Talmaci, dar motivele nu au fost explicate.

- Deputatii alesi în Parlamentul European la sfârsitul lunii mai îsi desemneaza miercuri presedintele, la o zi dupa compromisul la care au ajuns liderii UE la Bruxelles privind împartirea principalelor functii europene pentru