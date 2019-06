Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sri-lankez Maithripala Sirisena a declarat miercuri ca atacurile cu bomba din duminica Pastelui catolic, revendicate de Stat Islamic, ar fi putut fi planificate de un organizator strain si a cerut gruparii teroriste sa-i lase tara in pace.

- Presedintele srilankez Maithripala Sirisena a numit luni un nou sef al politiei, in conditiile in care predecesorul acestuia, destituit in urma atentatelor jihadiste care au avut loc in timpul Pastelui Catolic, refuza sa demisioneze, informeaza AFP. Presedintele a anuntat vineri demisia sefului politiei,…

- Fostul director al SRI George Maior, acuzat de Comisia parlamentare pentru controlul SRI ca ar fi vinovat de politie politica in perioada in care s-a aflat la sefia serviciului de informatii, contesta, intr-o scrisoare deschisa adresata membrilor Comisiei, concluziile prezentate de raportul dat publicitatii…

- Politia srilankeza cauta 140 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea Statul Islamic (SI), care a revedicat atentatele de Paste, soldate cu 253 de morti, a anuntat vineri presedintele Maithripala Sirisena, totodata ministru de Interne si al Apararii, relateaza Reuters potrivit news.roTineri…

- Presedintele din Sri Lanka, Maithripala Sirisena, a declarat vineri ca politia cauta 140 de persoane suspectate ca ar avea legatura cu organizatia terorista Stat Islamic, care a revendicat atentatele teroriste de duminica, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax. Oamenii din ...

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a declarat miercuri intr-un interviu televizat ca, dupa "toate indiciile", atacurile cu bomba de duminica din Sri Lanka, care au ucis 359 de persoane, au fost inspirate de gruparea jihadista Stat Islamic, relateaza Reuters. "Fiecare indiciu arata ca acestea au fost…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atentatele comise duminica in Sri Lanka, in care au fost ucise cel putin 321 de persoane si ranite alte in jur de 500, transmit Reuters, dpa si EFE, citand un comunicat difuzat de Amaq, agentia de propaganda a SI. 'Autorii atacului…

- Președintele statului Sri Lanka, Maithripala Sirisena, va declara stare de urgența luni, la miezul nopții, in urma unei serii de atacuri teroriste care au vizat mai multe locații din orașele Colombo, Negombo si Batticaloa, a informat cabinetul acestuia, relateaza site-ul agenției Reuters, conform…