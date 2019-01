Stiri pe aceeasi tema

- ''Ministrul este foarte suparat ca nu i-a ieșit jocul, dar asta nu schimba absolut nimic. Propunerea ministrului a fost pur și simplu nelegala, chiar o propunere pentru șeful Armatei a lipsit pur și simplu. Faptul ca se adreseaza acum in contencios cu ierarhia militara, mi se pare acum un demers…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii solicita ministrului Apararii, Gabriel Les, sa retraga de urgenta plangerea prealabila formulata impotriva decretului prezidential de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii. "Va solicit public sa abandonati…

- Presedintele Klaus Iohannis a respins, in cadrul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, propunerea ministrului Apararii, Gabriel Les, pentru sefia Statului Major si a decis sa-i prelungeasca mandatul generalului Nicolae Ciuca. PSD il propusese pe generalul locotenent Dumitru Scarlat, reprezentantul…

- Guvernul va ataca in contencios administrativ decretul președintelui Klaus Iohannis prin care a prelungit cu un an mandatul șefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, au precizat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale.Surse guvernamentale au precizat pentru MEDIAFAX ca Executivul…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca CSAT nu a aprobat propunerile ministrului Apararii pentru seful Armatei, situatie care a fost generata de incompetenta PSD. Presedintele a anuntat ca a semnat decretul de prelungire a mandatului de sef al Armatei pentru generalul Ciuca. Președintele…

- Iohannis a precizat ca propunerea ministrului Apararii nu respecta rigorile legii. „CSAT nu a aprobat solicitarea ministrului Apararii, o situație foarte neplacuta, care arata odata in plus, daca ar fi fost nevoie, ca PSD nu este capabil sa gestioneze problemele mari ale țarii. In situația in care…

- Președintele Klaus Iohannis a respins, vineri, in ședința CSAT, propunerea venita din partea MApN pentru șefia Statului Major al Apararii. In aceste condiții, șeful statului a prelungit mandatul lui Nicolae Ciuca, gest criticat atat de ministrul Apararii, Gabriel Leș, cat și de premierul Viorica Dancila. …

- Gabriel Leș a precizat ca din punctul sau de vedere Romania nu va avea șef de Stat Major incepand cu 31 decembrie cand ii expira mandatul generalului Ciuca, astat in condițiile in care președintele a respins propunerile sale și a decis prelungirea mandatului actualului șef al Statului Major.…