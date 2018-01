Stiri pe aceeasi tema

- Dupa discursul susținut in prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, președintele Klaus Iohannis a fost criticat de judecatoarea Gabriela Baltag pentru declarațiile sale. Motivul: introducerea elementului politic in discursul din CSM nu a fost pe placul judecatoarei…

- Presedinele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei (ICCJ), Cristina Tarcea, a vorbit in sedinta de plen a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in care se prezinta raportul de bilant pe 2017 si se alege noua conducere, despre nerealizarile Consiliului, spunand ca, desi astepta unitate de la…

- Noua conducere a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) este aleasa, joi, in sedinta de plen care incepe la ora 10:00 si la care participa si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. In sedinta se va discuta si raportul pe anul 2017, transmite News.ro . UPDATE 11.34: Presedintele ICCJ, la bilantul…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat multumit, vineri, de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in ceea ce priveste garantarea independentei Justitiei. Șeful statului s-a lansat, insa, in atacuri dure la adresa PSD și a Parlamentului pentru modul in care au fost adoptate Legile…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, vineri, inainte de sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in care se va alege conducerea Consiliului pentru anul in curs, ca cel mai important obiectiv al magistratilor care vor fi in fruntea institutiei ar trebui sa fie apararea…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca alegerea conducerii acestui for este un moment important. Intrebat de ce si-a scurtat vacanta,…

- Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a reunit in prima ședința pentru anul 2018, la care participa si presedintele Klaus Iohannis. In cadrul sedintei se va alege noua conducere a Consiliului si se va dezbate raportul de activitate pe 2017. La sedinta de vineri, plenul CSM isi va alege noua…

- Ultimele doua legi ale justitiei – Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind functionarea CSM – se afla, miercuri, la vot final in Senat, dupa ce au primit raport de admitere in Comisia speciala condusa de Florin Iordache. Cu o zi in urma, a fost adoptata de Senat Legea…

- Parlamentarii USR continua sa boicoteze și sa blocheze orice activitate desfașurata in Camera Deputaților sau Senat pentru modificarea legilor justiției. Metodele parlamentarilor de la USR sunt diverse, de la proteste cu pancarte pana chiar la difuzarea de muzica la volum maxim in timpul lucrarilor…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, considera ca decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit careia afirmatiile demnitarului privind dosarul “Belina” au dus la afectarea independentei justitiei, este “o hotarare emotionala”. “CSM – o hotarare emotionala!”, a scris Tudorel Toader,…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, are probleme cu declarația de avere, din care ii dispare brusc un autoturism, fara a preciza motivele absenței din documente. Judecatorul Bogdan Mateescu, susținator fervent al manifestarilor de strada și vehement oponent…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarile USR si PNL cu privire la Hotararea Parlamentului nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei, potrivit unor surse din CCR. Cele doua sesizari au fost conexate…

- Camera Deputaților, vot final pe legile justiției În Camera Deputatilor urmeaza sa fie dat astazi votul final la ultimele doua propuneri legislative din pachetul de modificare a actelor normative din Justitiei, pentru a fi trimise în procedura de urgenta la Senat. Însa înainte…

- Judecatorul Bogdan Alexandru Arhip, care a judecat inițial dosarul “Gradinița groazei”, ramane cu sancțiunea dictata de Secția pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – va fi suspendat trei luni din magistratura. Decizia a fost luata, marți, de Completul…

- Procurorul general, Augustin Lazar, s-a grabit, marți, sa anunțe ca se gandește sa sesizeze Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) in legatura cu modificarea Legilor justiției. Procurorul general nu are insa acest drept, potrivit legii. “Este o situatie sensibila, pe care noi o analizam pentru a…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a susținut, la o „masa rotunda”, la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti, ca modificarea legilor justitiei slabeste independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie, chestiuni de care ar putea profita Rusia. Un reporter i-a reamintit lui Hans Klemm…

- "Prin aceste legi in niciun caz nu destabilizam nici Justitia si nici independenta Justitiei. Toate acele alineate care vizeaza amestecul politicului sau amestecul ministrului Justitiei in vreun fel - fie in desemnare, fie in recuzare, etc., fara indoiala au fost eliminate. Ceea ce ne-am dorit noi,…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a votat joi, 7 decembrie, infiintarea unui serviciu in cadrul Parchetului General care sa preia toate anchetele cu privire la infractiunile din justitie."(1) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție se inființeaza și funcționeaza…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justiției a decis, joi, ca in cadrul DNA se pot inființa servicii, birouri și alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului-șef, dar cu avizul Secției pentru procurori a CSM. Parlamentarii din comisie au modificat, in acest sens, legea privind…

- UPDATE Dupa atacul la Parlament, procurorul general Augustin Lazar i-a transmis, joi, la finalul ședinței plenului CSM, un mesaj dur și ministrului justiției, Tudorel Toader. “Niciodata nu ar trebui ca ministrul justiției sa spuna ce au de facut procurorii in anchete. Autoritatea directa ar trebui…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi dimineața, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca „dorința de a pune sub control justiția este mai puternica decat rațiunea”. Noul atac lansat de Lazar la adresa Parlamentului vine dupa ce deputații au adoptat pe articole…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a fost surprins, luni, intr-o ipostaza pe cat de incredibila, pe atat de rușinoasa, dand mana și aplecandu-se in semn de respect in fața denunțatorului sau din dosarul de corupție, Tiberiu Urdareanu. Ipostaza a fost surprinsa de jurnaliștii de la PSNews, in curtea Inaltei…

- Președintele ramane in procedura de numire a șefilor DNA, DIICOT și al Parchetului General. PSD și-a respins, vineri, in comisia scpeciala pentru legiel justiției, propriul amendament prin care propuneau scoaterea preseditnelui din procedura de numire a sefilor din Justiției. Amendamentul ramane insa…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justiției a adoptat, vineri, un amendament propus de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), in baza caruia președintele Romaniei nu mai poate refuza propunerile Consiliului pentru funcțiile de presedinte, vicepresedinte si presedinti de sectii ai Inaltei…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- Modul in care ar urma sa funcționeze Inspecția Judiciara, propunerile privind raspunderea magistraților, dar și cele referitoare la avansarile in cariera și detașari – de toate acestea se leaga principalele nemulțumiri ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care au avizat negativ…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute marți raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit ordinii de zi publicata pe pagina de internet a CSM, Secția pentru procurori…

- Magistrații Curții Supreme au admis, luni, recursul Cameliei Bogdan și pe cel al Asociației Forumul Judecatorilor din Romania la decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 8 februarie anul acesta, prin care Bogdan a fost exclusa din magistratura. Primul termen al procesului a fost stabilit…

- Inspectia Judiciara (IJ) a anuntat, luni, ca a trimis la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) raportul privind controlul efectuat la Parchetul General. “Joi, 9 noiembrie 2017, Inspectia Judiciara a transmis Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii Raportul privind rezultatele…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a avut, joi, o reacție dura la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la finalul ședinței in care membrii acestuia au avizat negativ și varianta parlamentara a proiectului de modificare a Legilor justiției. “Personal, eram convins ca rezultatul va fi…

- Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au votat, joi, emiterea unui aviz negativ in cazul proiectului Legilor justitiei, varianta trimisa spre analiza de catre Parlament. Decizia a fost luata cu majoritate de voturi, dupa ce 11 magistrati au votat pentru avizarea negativa a initiativei…

- Presedintele ICCJ: Oficialilor de la Bruxelles li s-a prezentat alt proiect al Legilor justitiei. Suntem mintiti? Presedintele ICCJ, judecatorul Cristina Tarcea, a spus, joi, in cadrul sedintei de plen a CSM, ca a aflat recent ca oficialilor de la Bruxelles li s-a prezentat alt proiect al Legilor justitiei…

- Președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, a afirmat joi ca a aflat din presa ca oficialilor de la Bruxelles li s-au prezentat alte propuneri legislative privind modificarea Legilor justiției, acuzandu-l voalat pe ministrul Tudorel Toader ca i-a indus in eroare pe oficialii…

- Ministrul Tudorel Toader, a declarat, joi, ca CSM ar trebui sa clarifice afirmatiile pe care le-a facut judecatoarea Evelina Oprina, membru al Consiliului, conform carora, initial, CSM a decis avizarea pozitiva a proiectului Legilor justitiei, iar, „peste noapte”, votul a fost schimbat. Judecatoarea…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sesizat Inspecția Judiciara pentru un potențial conflict instituțional, ca urmare a declarațiilor publice ale președintelui Curții Supreme, Cristina Tarcea, care a cerut judecatorilor sa blocheze dezbaterile pe tema pachetului de Legi ale justiției,…

- Parchetul General și DNA, mai exact Augustin Lazar și Laura Codruța Kovesi, au transmis, miercuri, puncte de vedere identice in privința modificarii Legilor justiției, prin care desființeaza proiectele aflat acum in Parlament și cer respingerea acestora “in bloc”. In continuare, comunicatul de presa…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este dispus sa cheltuiasca anual 40.000 de euro pentru un nou sediu, potrivit unui anunț postat pe site-ul instituției chiar in perioada in care Institutul Național al Magistraturii (INM) anunța anularea cursurilor de formare pentru procurori și judecatori,…

- Adunarea Generala a procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a votat, marți, cu larga majoritate impotriva propunerilor de modificare a legilor justiției. Adunarea Generala a avut loc, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii,…

- Procuroarea Mihaiela Iorga Moraru a transmis un memoriu Consiliului Superior al Magistraturii, in care dezvaluie cum Laura Kovesi s-a desconspirat de una singura si a recunoscut ca a facut presiuni intr-un anumit dosar. Documentul a fost prezentat, de Ana Maria Roman, in ediția de luni a emisiunii „Esential”,…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir o acuza pe judecatoare Andreea Chiș, membru al CSM, de minciuni, avansate in timpul ședinței din 31 octombrie. Dragomir face referire la ședința Consiliului Superior al Magistraturii in care s-a decis ca a incalcat independența justiției. Potrivit inregistrarii video,…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sa inainteze ministrului justiției Raportul Inspecției Judiciare privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție, cu anumite observații și propuneri. Raportul a fost insușit in totalitate, potrivit unor surse judiciare, chiar…

- Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa ia in discuție, marți, raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) și va emite un aviz consultativ. Pe ordinea de zi a sedintei de marti a Sectiei pentru Procurori din…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a explicat, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza zilei”, de la Antena 3, motivul pentru care a cerut controale de fond la DNA și la Parchetul General, dar și cum va lua o decizie in privința conducerii DNA dupa votul consultativ al Secției de procurori a CSM pe…

- Procurorul Mircea Negulescu, supranumit “Portocala” a incercat, luni, sa treaca drept victima in fața magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) – pe care vrea sa-i convinga sa anuleze decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in baza careia a fost suspendat din funcție. Negulescu…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anunțat miercuri, la Palatul Parlamentului, ca joi va intra in vigoare norma prin care detinutii incarcerati in conditii inumane beneficiaza de sase zile reduse din pedeapsa pentru fiecare 30 de zile executate. „(…)La 30 de zile executate in penitenciare, in condiții…

- Comisia Legislație și cooperare interinstituționala din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a facut o analiza preliminara a raportului de audit de la Inspecția Judiciara. Discutarea documentului a fost amanata pentru urmatoarea ședința, apoi va putea fi supus aprobarii plenului. “Comisia…

- Gheorghe Stan, inspector sef adjunct al Inspectiei Judiciare, este audiat, luni, de la ora 10.00, in fata procurorilor din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pentru a isi sustine punctul de vedere referitor la controlul efectuat la DNA si la raportul intocmit ca urmare a verificarilor. Gheorghe…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat, vineri, in cadrul ședinței CSM, ca Inspecția Judiciara (IJ) va deveni o instituție independenta, autonoma și ca va face aceasta propunere de modificare a proiectului privind legile justiției. „Veți vedea la finalul proiectului o dispoziție tranzitorie…

- Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a ajuns, vineri dimineața, la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), unde urmeaza sa-și prezinte punctul de vedere in legatura cu raportul Inspecției Judiciare (IJ) privind activitatea DNA. Kovesi a refuzat sa faca declarații…