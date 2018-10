Stiri pe aceeasi tema

- "Prietenia" ruso-chineza este ingrijoratoare, deoarece in timp ce Moscova si Beijingul se presupune ca sunt buni parteneri comerciali, increderea dintre cele doua state este foarte redusa spre inexistenta. China, ca greutate strategica, va strivi si va domina in primul rand Rusia, scrie EvZ.ro.…

- Statele Unite au impus, joi, sanctiuni care vizeaza doua firme, una din Rusia si una din China, acuzate de sustinerea programelor nuclear si balistic din Coreea de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca relatiile dintre Moscova si Beijing se bazeaza pe incredere in domenii variind de la politica pana la securitate si aparare, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping, in marja forumului economic, care si-a inceput marti lucrarile…

- Moscova pregateste contramasuri dupa ce Statele Unite au impus sanctiuni unei companii ruse care a colaborat cu Coreea de Nord, conform unor declaratii ale ministrului adjunct de Externe rus, Serghei Riabkov, a informat agentia de stat Interfax, potrivit Reuters.

- SUA au impus sanctiuni asupra unei agentii de gestionare a unui port din Rusia si asupra unor firme din China si Singapore pentru ca au colaborat cu navele nord-coreene si au vandut alcool si tutun catre Phenian, incalcand astfel sanctiunile impuse de SUA asupra Nordului, scrie Reuters.

- SUA au impus sanctiuni asupra unei agentii de gestionare a unui port din Rusia si asupra unor firme din China si Singapore pentru ca au colaborat cu navele nord-coreene si au vandut alcool si tutun catre Phenian, incalcand astfel sanctiunile impuse de SUA asupra Nordului, scrie Reuters potrivit News.ro…

- Per Sandberg, care initial nu si-a notificat colegii in legatura cu locul deplasarii sale si de asemenea si-a luat telefonul mobil de serviciu in Iran, a fost criticat de prim-ministrul Erna Solberg ca a incalcat regulile de calatorie ale cabinetului norvegian, relateaza Reuters si AFP. Numarul…

- Rusia permite intrarea in tara a mii de noi muncitori nord-coreeni si acorda noi permise de munca, o actiune ce reprezinta o potentiala incalcare a sanctiunilor ONU, scrie Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters. Peste 10.000 de noi muncitori nord-coreeni s-au înregistrat în Rusia…