Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, a transmis, miercuri, un mesaj ca urmare a publicarii raportului GRECO si a mesajului imperativ lansat de presedintele Klaus Iohannis. "Doresc sa atrag atentia, pe aceasta cale, asupra riscului indepartarii de la dezideratul respectarii independentei justitiei pe care, desi o parte insemnata a scenei publice il clameaza,