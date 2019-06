Stiri pe aceeasi tema

- Cazul fetiței de etnie roma refuzata spre adopție și dorita cu ardoare de o familie de romani stabiliți in SUA, continua sa țina in alerta presa și organele statului. Presedintele CSM, Lia Savonea, a sesizat Inspectia Judiciara in vederea efectuarii de verificari cu privire la procurorul Maria Piturca…

