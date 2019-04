Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a facut un meci foarte bun cu U Craiova, în semifinalele Cupei, când a adus victoria si calificarea Viitorului în ultimul act, cu cele doua goluri marcate în succesul cu 2-0 de la Ovidiu.

- Viitorul a trecut de CSU Craiova, scor 2-1, in manșa tur a semifinalei Cupei Romaniei. Gica Hagi a vorbit despre meci, dar și despre transferul lui Razvan Marin la Ajax. Returul se joaca pe 23 aprilie, la Ovidiu; In cealalta semifinala, Astra s-a impus in deplasare contra lui CFR Cluj, scor 3-1. „Am…

- FC Viitorul sustine luni, 1 aprilie, partida din etapa a treia a turneului play off din Liga 1, intalnind in deplasare, de la ora 20.30, Sepsi Sf. Gheorghe.In clasament, formatia de pe litoral se afla pe locul patru, cu 22 de puncte, in vreme ce Sepsi ocupa pozitia a sasea, cu 19 puncte.Intrucat FC…

- Victoria pe care Viitorul a obtinut-o in fata FCSB-ului, 2-1 pe Arena Nationala, si infrangerea trupei lui Hagi, 0-1 la Ovidiu cu CFR Cluj, i-au scos din minti pe fanii vicecampioanei Ligii 1 Betano.Duminica, 17 martie, la meciul cu Astra, Peluza Ros-Albastra i-a injurat ca la usa cortului…

- Ianis Hagi (20 de ani) a facut un meci mare in victoria Viitorului contra celor de la FCSB, scor 2-1, reușind și un gol. Echipele importante au inceput iar sa se intereseze de serviciile romanului, lucru confirmat și de Cristian Bivolaru, directorul general al constanțenilor. "Si eu sunt curios unde…

- Ilie Dumitrescu a vorbit despre victoria celor de la Viitorul cu FCSB, 2-1, și a fost incantat de doi jucatori. Ilie Dumitrescu a laudat jocul lui Ianis Hagi, care a dat o pasa de gol și un gol, dar și preluarea mijlocașului Lyes Houri la faza in care a fost faultat in careu de Romario Benzar. „Ianis…

- Viitorul s-a calificat in play-off-ul Ligii 1 dupa victoria cu FC Botoșani, scor 1-0, din ultima etapa a sezonului regulat. Gica Hagi și-a scos elevii intr-un club din Constanța unde au petrecut pentru realizarea obiectivului din acest an, insa Ianis Hagi spune ca vrea s-o duca pe Viitorul macar pana…

- Razvan Marin, gol pentru Standard Liege in meciul cu Lokeren (3-1). Mijlocașul de 22 de ani a marcat pentru a treia oara in ultimele șase confruntari. Marin a inscris in minutul 16: s-a demarcat in careul advers, a driblat un fundaș și portarul și a punctat simplu cu o reluare din apropiere. Diferența…