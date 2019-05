Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca a convocat partidele parlamentare la discutii la Palatul Cotroceni saptamana viitoare pe tema transpunerii in legislatie a referendumului privind Justitia. Consultarile vor avea loc marti si miercuri. "Suntem in momentul in care trebuie sa decidem cum sa punem in practica ceea ce a decis poporul prin referendum. Pentru a gasi cele mai bune proceduri, metode, solutii am decis sa convoc partidele parlamentare la consultari", a anuntat seful statului. El a mentionat ca, in urma numaratorii finale a voturilor, peste 6,5 milioane de romani au raspuns cu…