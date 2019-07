Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Succesorul lui Klaus Iohannis la președinția Romaniei s-ar putea sa fie altcineva decat Klaus Iohannis. Vehiculez acest scenariu de peste un an de zile, cand am semnalat ca la sfarștul acestui an expira cel d-a doilea mandat al lui Donald Tusk la președinția Consiliului…

- Dupa ce a acceptat ideea ca a esuat in a realiza Brexitul, Theresa May a anuntat vinerea trecuta ca va demisiona la 7 iunie si a declansat o cursa in cadrul Partidului Conservator pentru un inlocuitor al sau. Unii candidati au declarat ca intentioneaza sa renegocieze acordul pe care May l-a incheiat…

- Un brașovean a semnat contractul pentru a antrena sporticii din Armenia la culturism. Gicu Sfinteș spune ca a fost acolo de doua ori pana acum si a anunțat ca Armenia va participa anul viitor la campionatele europene sau chiar la campionatele mondiale din acest an, la World Bodybuilding Fitness. „Am…

- Zeci de manifestanti au blocat luni intrarile in tribunalele din capitala Armeniei, Erevan, la apelul premierului reformator Nikol Pashinyan, care i-a acuzat pe judecatorii acestui stat din Caucazul de Sud de obedienta politica, potrivit AFP preluata de Agerpres. Intr-un apel lansat duminica…

- Zeci de manifestanti au blocat luni intrarile in tribunalele din capitala Armeniei, Erevan, la apelul premierului reformator Nikol Pashinyan, care i-a acuzat pe judecatorii acestui stat din Caucazul de Sud de obedienta politica, potrivit AFP.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, luni, la reuniunea ministeriala a Parteneriatului Estic (PaE), alaturi de omologii sai din statele membre UE si din statele partenere (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova si Ucraina) si a vorbit despre nevoia continuarii…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in cadrul interventiei sale, seful statului s-a referit la importanta Parteneriatului Estic, o initiativa care, de la lansarea sa in 2009, s-a dovedit a fi benefica pentru ambele parti, contribuind la extinderea ariei de prosperitate si securitate…

- Angela Merkel va fi foarte curtata în timpul summitului UE de pe 9 mai, cu doua saptamâni înaintea alegerilor europene. Numele ei circula pentru presedintia Consiliului si cancelarul va fi decisiva pentru nominalizarea urmatorului sef al Comisiei, potrivit Le Vif, citat de Rador.Negocierile…