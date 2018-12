Stiri pe aceeasi tema

- Situație grava creata in estul județului Timiș dupa caderile masive de zapada și viscolul din acest sfarșit de saptamana. Sute de familii din zona Faget-Lugoj au ramas fara alimentare cu energie electrica din cauza incapacitații companiei ENEL de a asigura furzarea energiei catre populației. Potrivit…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a transmis un mesaj dur, in spațiu public, catre furnizorul de energie electrica din zona, in condițiile in care aproximativ 60.000 de abonați au ramas fara curent in ultimele doua zile din cauza pagubelor provocate de ninsoarea abundenta. „Lipsa…

- Schimbare de atitudine in relatia dintre Francisc Boldea si Calin Dobra. Dupa ce in presa au ajuns informatii despre relatia nu tocmai prietenoasa dintre cei doi, Calin Dobra, presedintele interimar al PSD Timis a transmis un mesaj care seamana foarte mult cu o oda adusa primarului Francisc Boldea.…

- Medicina traditionala chineza a oferit, inca din cele mai vechi timpuri, solutii impotriva dezvoltarii anormale a celulelor organismului. La ora actuala , lupta impotriva cancerului , una din cele mai frecvente maladii , se face in faza terminala prin chimio terapie. Ideal este sa prevenim dezvoltarea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a susținut, luni, ca PSD și ALDE, in frunte cu Dragnea și cu Iordache, ”nu dau doi bani” pe opiniile și expertiza Comisiei de la Veneția deoarece s-au impotrivit adoptarii cererii de asistența pentru elaborarea modificarilor la coduri și la legile justiției.Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu-Tariceanu ca actioneaza premeditat impotriva apartenentei tarii noastre la Uniunea Europeana, in contextul in care majoritatea PSD - ALDE a votat luni, in Biroul permanent al Camerei Deputatilor, contra adoptarii cererii…

- Fiind prima ședința dupa puciul ratat din luna septembrie, ordinea de zi cuprinde și analiza organizațiilor care s-au plasat impotriva conducerii partidului. Dupa cum se știe, PSD Timiș l-a mandatat pe Calin Dobra sa voteze impotriva lui Liviu Dragnea, fapt care ar putea sa nu ramana nepedepsit, iar…

- Un nou medicament da sperante in lupta cu rezistenta la antibiotice. Creat in Statele Unite, serul functioneaza pe principiul calului troian. The post Antibioticul care acționeaza ca un cal troian impotriva infecțiilor appeared first on Renasterea banateana .