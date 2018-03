Stiri pe aceeasi tema

- 'Vom construi o sala polivalenta pentru Timisoara. In urma dezbaterii publice (...) la care am luat parte, pe tema infrastructurii sportive, am ajuns la un consens cu primarul Timisoarei, Nicolae Robu, in ceea ce priveste Sala Polivalenta de 16.000 de locuri. Astfel, am decis impreuna sa acordam…

- Președintele Consiliului Județean Timiș vrea cu orice preț sa demoleze Stadionul Dan Paltinișanu. Deși anunțul facut de social-democratul Calin Dobra a starnit nemulțumirea microbiștilor din capitala Banatului și chiar pe cea a primarului Timișoarei, Dobra anunța, printr-o postare pe Facebook, ca nu…

- Prof. Simona Ivașcu, coordonatorul echipei Wizztech de Liceul Teoretic ”Grigore Moisil”, precum și unul din componenții echipei, care va participa la First Tech Challenge Romania, concurs de robotica pentru elevi, vin in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, in calitate de invitați ai jurnalistului…

- Cei aproximativ 30 de jurnalisti din Timisoara s-au prezentat la conferinta de presa de marti, de la Primaria Timisoara, insa, in momentul in care primarul Nicolae Robu a inceput sa vorbeasca, jurnalistii au parasit sala de conferinte, in semn de protest fata de declaratiile edilului din ultima perioada.…

- Consilierii locali Adrian Orza și Dan Idolu vin, in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, in calitate de invitați ai jurnalistului Dragoș Boța. Cei trei vor discuta, in studioul HDV, pe teme legate de proiecte ale administrației locale. Emisiunea poate fi urmarita in direct, de la ora 20.00,…

- Consilierul local PSD Ion Ardeal Ieremia și liderul consilierilor locali PNL Simion Moșiu vin, in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, in calitate de invitați ai jurnalistului Dragoș Boța. Cei trei vor discuta, in studioul HDV, despre Timișoara, in perspectiva anului 2021, cand orașul nostru…

- Valerius Ciuca, coleg la Facultatea de Drept din Iasi cu Tudorel Toader, a scris, joi seara, pe Facebook ca in anii 1950, interpretarile juridice se faceau prin intermediul autoritatilor legale si judiciare sovietice, in timp ce astazi „aberatiile juridice sunt acreditate prin interpretari paraconstitutionale…

- Prosecutor General of the Prosecutor's Office attached to the High Court of Cassation and Justice Augustin Lazar, reaffirms in a Facebook post, that there is no legal reason to remove from office Chief Prosecutor of the National Anticorruption Directorate (DNA) Laura Codruta Kovesi. "Taking into…

- In cei 4 ani de cand a fost lansata pe piata, aplicatia de mesagerie Signal a devenit un exemplu in randul dezvoltatorilor de astfel de aplicatii, protocolul de criptare pe care il foloseste a fost ulterior preluat de marii jucatori - WhatsApp, Facebook, Skype. Cu toate acestea, in ultima perioada s-a…

- Viceprimarul Sorin Apostoliceanu a anuntat printr-o postare pe pagina personala de Facebook ca in Piata Vasile Milea nu vor mai fi parcate masini. Vicele a anuntat ca in acest sens a purtat discutii cu prefectul si cu cei din conducerea Consiliului Judetean Arges. Ramane de vazut de acum inainte…

- Incidentul i-a determinat pe multi dintre rezidenti sa publice fotografii si inregistrari video pe conturile lor de pe retelele de socializare.Potrivit autoritatilor locale, conditiile meteorologice recente au permis vanturilor puternice din Queensland sa ridice in atmosfera particule de…

- Andreea Remețan e gata pentru Heart Rate Challenge. Daca pulsul nu-i trece de 120 va face CSAUD și la ea in emisiune. Crezi ca va reuși? De la 8:30 urmarește Heart Rate Challenge in direct la Virgin Radio Romania și video pe virginradio.ro și pe pagina noastra de Facebook.

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita Ministerului de Finante sa gaseasca o solutie pentru reglementarea bacsisului, astfel incat acesta sa poata fi acordat prin card sau ordin de plata, iar ospatarii sa il poata incasa legal. "Din punct de vedere…

- Consilierul județean PSD Mihai Ritivoiu vine, in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, in calitate de invitat al jurnalistului Dragoș Boța. Cei doi vor discuta, in studioul HDV, despre promovarea turistica a județului Timiș, dar și pe teme de politica locala. Puteti urmari emisiunea live pe www.pressalert.ro,…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat a Ucraina a depus un memoriu la instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea. "Memoriul stabileste ca Rusia…

- Gabriel Tușinean, vicepreședinte al asociației ReSpublica, și Cristi Brancovan, activist civic, vin in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, in calitate de invitați ai jurnalistului Dragoș Boța. Ei vor discuta, in studioul HDV, despre bugetul Timișoarei pe 2018, precum și despre relația pe care…

- "Se tot mira lumea ca la Cotroceni au fost putini oameni. Pai, voi aveti impresia ca s-a ocupat cineva cu ardoare, ani si ani la rand sa trezeasca constiinta civica in cei care nu mai suporta abuzurile? Nu prea. Pe partea cealalta aia cu #, se lucreaza de ani de zile. Asociatii, ONGuri, intelectuali,…

- Secretarul executiv al PSD Timiș, Adrian Negoița, invitat aseara la emisiunea PRESSALERT LIVE, și-a exprimat public parerea despre Calin Dobra, șeful sau direct atat ca președinte al CJ Timiș, cat și ca lider al filialei județene a partidului. Șeful de cabinet al președintelui CJ Timiș crede ca Dobra…

- Deputatul PSD Matei Suciu vine, in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, in calitate de invitat la jurnalistului Dragoș Boța. Cei doi vor discuta, in studioul HDV, despre ultimele decizii ale Guvernului Dancila. Emisiunea poate fi urmarita in direct, de la ora 20.00, pe www.pressalert.ro sau pe pagina…

- Adrian Bodo, șeful Direcției Fiscale a Primariei Timișoara, vine, in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, in calitate de invitat al jurnalistului Dragoș Boța. Cei doi vor discuta, in studioul HDV, despre taxele și impozitele din Timișoara. Emisiunea poate fi urmarita in direct, de la ora 20.00,…

- Avocatul Carmen Obarșanu vine, in aceasta seara, la PRESSALERT LIVE, in calitate de invitata a jurnalistului Dragoș Boța. Cei doi vor discuta, in studioul HDV, despre ultimele noutați dupa investirea cabinetului Dancila. Emisiunea poate fi urmarita in direct, de la ora 20.00, pe www.pressalert.ro sau pe pagina…

- Președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra a avut luni o discuție cu managerul Spitalului Județean Timișoara Marius Craina și cu șeful Clinicii de Chirurgie Vasculara, Mihai Ionac. Le-a cerut celor doi sa incheie conflictul. „Le-am pus in vedere ca au o responsabilitate directa in…

- Aproximativ 100 de persoane au participat, duminica, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele "Justitia furata" si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat…

- Imagini cu un jandarm care loveste cu pumnul participanti la protestele de sambata din Piata Universitatii au fost distribuite intens pe retelele sociale provocand reactii vehemente. Barbatul ii loveste puternic de mai multe ori cu pumnul pe unii dintre cei care incearca sa forteze cordonul de jandarmi…

- Nominalizarea PSD pentru functia de premier, Viorica Vasilica Dancila, a fost acceptata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, dar aceasta decizie pare sa fi fost luata la Cotroceni sub imperiul unui scenariu amenintator si fals. Asta sustine fostul sef al statului, Traian Basescu, intr-o postare…

- Sambata, 20 ianuarie 2018, protestatari din toate colturile tarii se alatura proiectului organizat pe Facebook, Coloane catre Bucuresti. Proiectul are ca scop un mars motorizat spre Capitala, pe urmatoarele trasee: Oradea Arad Timisoara Deva Sibiu; Cluj Napoca Alba Iulia Sibiu; Radauti Iasi Bacau Buzau…

- Jandarmeria Capitalei a transmis, vineri, un mesaj video pe pagina sa de Facebook, facand apel la desfasurarea unor manifestatii pasnice. Institutia spune ca este echidistanta si garanteaza drepturile constitutionale ale cetatenilor, cat timp acestia se manifesta pasnic si recomanda protestatarilor…

- In weekend, Romania va fi afectata de un ciclon de origine mediteraneana care va aduce precipitatii si sub forma de ninsoare, chiar in weekendul in care sunt anuntate proteste de mare amploare in toata tara, cat si in diaspora. "Va fi maine (sambata - n.red.) in partea de sud, est si centru.…

- Cazul unei batrane din Navodari care traieste pe strada a emotionat multi oameni, care nu au putut sa ramana indiferenti. Luiza Rosentzveig, fondatoarea Asociatiei Caritatea din Constanta, a postat pe Facebook fotografii cu femeia imbracata foarte gros, care sta afara, in ger, si vinde caciuli si manusi…

- O jurnalista din Bucuresti este terorizata de un individ periculos, cu antecedente penale, dar care a fost lasat in libertate de procurori dupa fiecare plangere. Mihaela Raluca Tudor a povestit pe Facebook drama prin care trece dupa ce un individ periculos i-a spart biroul si apoi a intrat peste…

- ”Mafia este tarnspartinica (Legea 29 din 2018 ). Dupa ce au rupt oficial cardasia cu PSD-ul prin spargerea monstruosului USL, liberalii nu mai prididesc tipand demagogic in apararea justitiei. Uita ca urlau din toti rarunchii si cu ochii bulbucati, cu glasuri cand mai baritonale cand mai pitigaiate,…

- Aplicația Instagram se transforma din ce in ce mai mult și atrage critici tot mai mari din partea utilizatorilor. Ceea ce inseamna ca nebunia devine și mai mare. Daca pe Instagram te simțeai mai “undercover”, fața de Facebook Messenger sau WhatsApp, care iți arata cand o persoana a fost ultima oara…

- Consilierii locali Luminița Țundrea (PSD) și Ștefan Sandu (PNL) vin in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE. Cei doi vor discuta, in studioul HDV, cu jurnalistul Dragoș Boța pe teme de politica și administrație locala. Emisiunea poate fi urmarita in direct, de la ora 20.00, pe www.pressalert.ro și…

- Politistii au dat, sambata, amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus,…

- Pe langa Bucuresti, in aceasta seara au loc proteste antiguvernamentale si la Iasi, unde au iesit in strada in jur de 1.000 de oameni. Protestarii nu sunt de acord cu modificarile la legile Justitiei si la Codurile Penale. Tudorel nu esti iesean Mars la Dragnea n Teleorman , Hotii Sau PSD, ciuma rosie…

- Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a prezentat, pe Facebook, un bilant al activitatii pentru anul 2017. „Anul 2017 a fost anul cand acest Complex a renascut (…), pentru ca un alt an cu rezultat financiar negativ e...

- Fosta șefa a Cancelariei lui Basescu are cuvinte de lauda fața de cel pe care odinioara îl acuza de intervenții în justiției. Udrea era cea care detona scandalul bilețelului roz. "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, într-un mesaj postat pe Facebook, ca în decembrie 1989 comunismul si gustul dictaturii nu au murit si a aratat ca democratia si libertatile nu sunt câstigate pentru totdeauna. <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdacianciolos%2Fvideos%2F1558503057520307%2F&show_text=0&width=560"…

- Scandaluri, muzica si live pe Facebook. Discutiile au ajuns in aceste zile la un nou nivel in Parlamentul Romaniei. In timp ce liderii USR acuza Puterea ca obstructioneaza dreptul alesilor Opozitiei, de cealalta parte liderii PSD-ALDE sustin ca circul a fost adus de USR in Parlament.

- Leul pierde si azi teren in fata euro, care creste pentru a doua zi la rand. In schimb, se apreciaza in fata dolarului, a francului elvetian si a lirei sterline. Potrivit cursului valutar anuntat azi de Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4,6363 lei, in crestere cu 0,19% fata…

- Fostul principe Nicolae a transmis pe Facebook un mesaj catre romani, primul dupa inmormantarea regelui Mihai. Nicolae le mulțumește tuturor celor care au dat dovada de solidaritate și au fost alaturi de el in acele momente grele. Fostul principe Nicolae a transmis, pe Facebook, un mesaj catre romani,…

- Primarul municipiului Focșani a anunțat ieri, pe pagina sa de Facebook, reabilitarea și extinderea parcurilor Teatru și Nicolae Balcescu: „In saptamana gandurilor și a faptelor frumoase, concretizam planurile pentru 2018 privitoare la reabilitarea și extinderea a doua parcuri:…

- Membrii comunitatii „Va vedem din Sibiu“ au povestit pe Facebook o intamplare care a avut loc miercuri, 20 decembrie, la Sibiu, in timpul unui protest mut organizat in fata sediului PSD din oras: un sofer a intrat cu masina in multime si a acrosat usor un participant.

- Monica Tatoiu este o femeie puternica, determinata, care-și exprima cu curaj opiniile, chiar daca acestea nu sunt pe placul majoritații. Aceste caracteristici au facut-o sa fie deopotriva indragita și criticata de cei din jur. Cu toate ca suntem obișnuiți sa o vedem mereu vesela, plina de energie și…