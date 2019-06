Presedintele Consiliului Judetean a dat asigurari ca lucrarile la podul de la Vadu Pasii vor continua, iar termenele vor fi respectate, in ciuda problemelor pe care le-a semnalat constructorul dupa viitura de saptamana trecuta. De asemenea, Petre Emanoil Neagu a spus ca nu se pune problema nici macar de o suplimentare financiara a proiectului. Dupa viitura de saptamana trecuta de pe raul Buzau, constructorul podului de la Vadu Pasii anunta in presa ca a avut pierderi foarte mari si ca din aceasta cauza este posibil ca lucrarile sa mai dureze cel putin un an. Presedintele Consiliului Judetean are…