- O sentința data in favoarea Asociației condusa de covasneanul Dan Tanasa, incita liderii UDMR din Romania, inclusiv pe primarul municipiului Sf. Gheorghe Liderii maghiarilor din Romania au luat foc dupa ce instanța a dictat o amenda de circa 80 000 de euro pe numele primarului UDMR din Corund, Katona…

- Nota de adoptare tacita a fost citita in plen de catre presedintele de sedinta, Claudiu Manda, propunerile urmand sa fie transmise Camerei Deputatilor, for decizional in aceste cazuri. Printre proiectele adoptate tacit se numara cel de modificare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile…

- Decizie-surpriza a Curții de Apel București. Instanța il obliga pe Augustin Lazar sa publice informațiile din dosarul ”sufrageria lui Oprea”, transmite Antena 3.In acest dosar au fost audiați toți cei care au participat la intalnirea dinaintea alegerilor prezidențiale din 2009. Dosarul s-a…

- „Laszlo Tokes reia atacurile impotriva Romaniei, sustinut de UDMR, care isi doreste sa transforme Transilvania intr-o noua Catalonie. Voi face tot ce-mi sta in putere pentru a bloca aceste intentii ale Ungariei, puse in practica de politicieni romani”, susține europarlamentarul Catalin Ivan intr-un…

- Aproximativ 60 de elevi din Sfantu Gheorghe vor participa la activitațile interactive propuse de Centrul de Cercetari Subacvatice al județului Covasna, cu ocazia programului „Școala Altfel”. Oferta cuprinde, printre altele, dialoguri dintre copii și un scafandru aflat sub apa, pe teme ce țin de protecția…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca Tribunalul Covasna a anulat amenzile ce i-au fost aplicate anul trecut de Prefectura pentru nerespectarea legii privind arborarea drapelului national, fapt ce demonstreaza, in opinia sa, „rea-vointa” din…

- Programul de susținere a crescatorilor de ovine, pentru comercializarea lanii continua. Inscrierea pentru ediția din acest an se poate face pana in data de 28 martie (a.c.). In acest sens, vineri, 8 februarie, a fost adoptata, in Ședința de Guvern, o Hotarare care modifica și completeaza HG nr.500/2017…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures, ce reuneste peste 40 de organizatii nonguvernamentale din cele trei judete, solicita reprezentantilor statului roman sa ia masuri concrete pentru a stopa instaurarea „co-suveranitatii” Ungariei asupra asa-zisului „Tinut secuiesc”. Intr-o scrisoare…