- Intr-o vizita la Sofia, cu ocazia preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Uniunii Europene, Tusk a surprins asistenta, tinand un discurs in limba bulgara. El a aratat ca una din prioritatile noii presedintii este sa ofere Balcanilor occidentali - fostelor republici iugoslave si Albaniei - o perspectiva…

- Actorul Jason Momoa, cunoscut mai ales pentru rolul lui Khal Drogo din "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", și-a bucurat fanii cu cateva imagini din timpul antrenamentelor pe care le executa in sala de forța.

- Patronul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat in miezul zilei, in fata biroului sau din Sofia, potrivit unor surse familiare cu cazul, scrie The Guardian. Crima a venit doar la cateva zile dupa ce Bulgaria si-a asumat prezidentia de sase luni, prin rotatie…

- Guvernul polonez intentioneaza sa discute in urmatoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la decizia Comisiei Europene de a declansa procedurile de sanctionare a Poloniei, a anuntat ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski.

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala a UE pe 1 ianuarie, aspira sa arunce punti intre Estul si Vestul Europei, intre Turcia si Bruxelles, cu scopul de a forja compromisuri in mai multe dosare fierbinti, inclusiv in politica migratiei, relateaza AFP. Cea mai saraca membra a Uniunii Europene,…

- "O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (...) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin…

- Tot pentru „modificari” ale legilor justiției Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar…

- "Atragem atentia Guvernului si majoritatii guvernamentale PSD-ALDE asupra deciziei conducerii Partidului Popular European, prin vocea presedintelui Joseph Daul, de a lua pozitie fata de modificarile aduse legislatiei interne privitoare la Justitie. Invederam aceasta pozitie oficiala a PPE si parlamentarilor…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, a acuzat miercuri seara oficialii Uniunii Europene ca "mint" in privinta reformelor judiciare in curs in tara sa, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea priva Varsovia de dreptul sau de vot in UE, transmite AFP."Multi…

- Theresa May se va intalni cu noul prim-ministru al Poloniei, Mateusz Morawiecki, la o zi dupa ce Uniunea Europeana a inceput o actiune fara precedent de a opri drumul tarii catre autoritarism,...

- Presedintele Andrzej Duda a semnat, miercuri, doua legi controversate care completeaza o schimbare radicala a sistemului judiciar polonez, ignorand anuntul facut de Comisia Europeana privind declansarea unei proceduri fara precedent impotriva Poloniei, care poate conduce la privarea tarii de drepturile…

- "Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de asteptat,…

- Comisia Europeana (CE), gardianul legislatiei europene, a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene. Masura poate conduce la privarea tarii de drepturile de vot in cadrul…

- In cadrul Comisiei pentru Agricultura și Pescuit a Comisiei Europene care a avut loc in perioada 11-12 decembrie la Bruxelles, cota de pescuit la calcan, pentru Romania din Marea Neagra a fost majorata de la 43 tone in anul 2017 la 57 tone pentru anul 2018. Creșterea cotelor a fost obținuta in urma…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, se asteapta la declansarea, saptamina viitoare, contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, informeaza Agerpres. Comisia Europeana „va activa probabil” contra Poloniei,…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat joi ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP.

- Intervenția eurodeputatului Victor Boștinaru a fost facuta in contextul unei dezbateri pe acest subiect, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, in prezența Ministrului adjunct pentru Afaceri Europene din partea Estoniei, Matti Maasikas și a Comisarului european pentru migratie si afaceri…

- "Integrarea Serbiei se face prin infrastructura comuna, constructia de drumuri, infrastructura de IT si cea energetica, studentii sarbi care invata la Timisoara. Aderarea efectiva la UE ramane doar o formalitate, iar tarile prezente aici ne-am angajat de a facilita atat pe presedintia bulgara cat…

- Comisia Europeana cere Romaniei sa transpuna in legislatia nationala „a patra directiva privind combaterea spalarii banilor" (Directiva 2015/849). Cerinte similare au fost transmise si Bulgariei, Ciprului, Greciei, Luxemburgului, Maltei, Tarilor de Jos sau Poloniei.

- Jandarmii au intervenit sambata in forța pentru a prelua mai multe persoane dintr-un grup care protesta in Piața Victoriei fața de organizarea Targului de Sarbatori in fața Guvernului. Cateva zeci de persoane protestau sambata la pranz, iar unii protestatari au fost imbranciți de jandarmi. Protestatarii…

- Bulgaria a denuntat miercuri un refuz al Iranului de a acorda un drept de survol avionului guvernamental care il transporta pe premierul bulgar Boiko Borisov in Arabia Saudita si care a trebuit sa se intoarca in extremis, relateaza AFP.Aparatul de zbor, care a decolat marti din Sofia, obtinuse…

- Plenul Parlamentului European a adoptat astazi bugetul U.E. pentru anul 2018, care insumeaza 160 de miliarde de euro. Eurodeputații au convenit asupra unui program-pilot care le va permite tinerilor de 18 ani sa calatoreasca gratuit cu trenul in Europa. Totodata, U.E. a decis, in premiera, sa aloce…

- Unui avion guvernamental bulgar la bordul caruia se afla premierul Boiko Borisov si care se indrepta catre Arabia Saudita i-a fost interzis accesul in spatiul aerian iranian, obligandu-l sa survoleze Irakul, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Autoritatile iraniene au cerut avionului…

- Rafael Nadal a acordat un interviu pentru Mapfre, unul dintre sponsorii sai, in care și-a impartașit preferințele in diverse domenii. "Imi place serialul Urzeala Tronurilor. E foarte imprevizibil și acest lucru te face sa-l urmarești. Dintre personaje, sunt unele care au reușit sa supraviețuiasca și…

- Macron a evitat sa critice in mod direct Polonia si a precizat ca nu este de datoria lui sa tina predici unei alte tari din UE cu privire la reformele interne, dar a adaugat ca Franta va urmari concluziile investigatiei Comisiei Europene privind reformele judiciare din Polonia. "Avem in…

- Guvernul de la Sofia se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu comisarii europeni, pentru a raporta daca sunt pregatiti si capabili sa coordoneze eficient politicile UE in timpul presedintiei bulgare.Dupa aceasta intrevedere, Borisov si Juncker vor sustine…

- ''Astazi, este in interesul Poloniei și nu doar al ei, cred ca este interesul intregii Europe, sa lase deschisa ușa Uniunii Europene. UE trebuie sa arate ca este pregatita pentru a primi noi membri care doresc sa intre, care iși afirma intenția de se alatura Uniunii dupa ce vor fi indeplinit criteriile…

- Președintele polonez Andrzej Duda a estimat marți ca legea fundamentala din țara sa conține 'multe imperfecțiuni' și nu este adaptata schimbarilor politice implicate inclusiv de aderarea Poloniei la Uniunea Europeana și la NATO, informeaza agenția de presa PAP. ''Constituția are acum…

- Comisia Europeana are noi informații care indica faptul ca defrișarile in padurea Bialowieza (estul Poloniei) continua, in pofida deciziei din 27 iulie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), a declarat luni, la Bruxelles, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, relateaza…

- Actorul Jason Momoa, cunoscut mai ales pentru rolul lui Khal Drogo din „Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones“, s-a casatorit in secret, in urma cu cateva saptamani, cu partenera lui de viata, actrita Lisa Bonet, cunoscuta din „The Cosby Show“, cu care are o relatie de 12 ani.

- Ungaria si Bulgaria au o pozitie comuna în privinta problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, precum migratia ilegala, si împartasesc raspunsul pentru abordarea acestora, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, dupa o întrevedere cu guvernul bulgar,…

- In timp ce presedintele Klaus Iohannis arunca smoala de pe fortareata Cotrocenilor, in PSD se incing luptele ca in Urzeala Tronurilor (Game of Thrones). Asa vede metaforic Mircea Geoana prestatia celor doua tabere politice. Fostul lider al PSD crede ca tensiunile din interiorul principalului partid…

- Declaratiile presedintelui polonez au fost facute cu ocazia unei vizite a lui Erdogan la Varsovia, prima vizita oficiala a presedintelui turc intr-un stat membru UE, dupa tentativa de lovitura de stat din vara anului 2016.Recent, Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a afirmat…

- "Cei care au general criza sunt mai interesati de dezvoltarile din interior decat de consecintele in exterior. (...) Partidul de guvernamant din Romania intr-adevar pare incapabil sa-si gestioneze interesele inauntrul partidului si in acelasi timp sa conduca tara . Deci, din aceasta perspectiva…