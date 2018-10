Stiri pe aceeasi tema

- Trebuie sa ne pregatim pentru un scenariu negru. Este declarația facuta marți seara de președintele Consiliului European, Donald Tusk, pe tema acordului Brexit. Miercuri, subiectul va fi discutat la Bruxelles de liderii europeni.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat joi ca Uniunea Europeana doreste sa aiba in viitor, pe cat posibil, relatii mai stranse cu Marea Britanie in ce priveste comertul, securitatea si problemele internationale, dar ca nu va ceda in legatura cu valorile si interese sale fundamentale…

- Marea Britanie, dupa Brexit, va acorda prioritate migrantilor cu inalta calificare, iar cetatenii Uniunii Europene vor beneficia de acelasi tratament ca al acelora sositi din alte parti ale globului, a declarat premierul britanic, Theresa May. Cu alte cuvinte, doar migrantii care pot demonstra ca au…

- Senatorul Partidului Miscarea Populara (PMP) Traian Basescu a declarat sambata ca spera ca liderul Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, Manfred Weber, sa nu devina presedintele Comisiei Europene. "Weber s-a inscris intr-o cursa sa devina presedinte al Comisiei Europene. Eu,…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt i-a reprosat sambata presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, ca "a insultat poporul britanic" si pe premierul Theresa May intr-un mesaj postat pe Instagram, relateaza AFP. Aceasta declaratie a sefului diplomatiei britanice survine la o zi dupa summitul…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat miercuri ca va cere un summit special pe tema Brexit la mijlocul lunii noiembrie, pentru a putea ajunge la o ințelegere cu Marea Britanie inainte de ieșirea acesteia din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters.Donald Tusk…

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, i-a recomandat premierului britanic, Theresa May, sa fie mai dur in negocierile cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul daca doreste sa nu fie inselat, transmite duminica AFP. ''Din experienta mea in Parlamentul European, fie te impui, fie esti tras…