- Maine, 23 februarie 2018, incepand cu ora 13:00, in sala Ion I.C. Bratianu a Primariei municipiului Aiud, va gazdui evenimentul „Dragobete pupa fete”. Menit sa refaca legatura tinerilor cu obiceiurile și tradițiile, ediția a II-a a evenimentului va aduna laolalta elevi de la școli din Aiud intr-un atelier…

- Refacerea unui drum realizat inițial din fonduri europene și distrus de mașinile de trafic greu, reprezinta o cheltuiala pe care Curtea de Conturi Alba o imputa Primariei din Vințu de Jos. Este vorba despre o suma de 131.000 de lei, bani platiți de primarie pentru ca nu au avut grija de drum, in ciuda…

- Viorel Suveranul, barbatul din Rovinari care nu recunoaște actele de identitate, ar face parte dintr-o mișcare la nivel național, formata din sute de persoane care s-au declarat suverane. Oamenii au cerut sa renunțe la codul numeric personal pentru ca nu recunosc autoritatea statului roman asupra lor.…

- Imaginea de mai sus este de la una din locuintele sociale ale Primariei din plin centrul orasului Carei. Nu este singura. Zeci de familii au o singura sursa de apa, aflata intr-o locatie crunt de mizerabila, iar de grupuri sociale e mai bine sa nu aducem vorba. Cine are dubii poate face o incursiune…

- Intelegerea dintre Google si Getty Image de saptamana trecuta a dus la eliminarea imediata a butonului „View Image” din cautarile de pe Google Image, atat din versiunea de mobil cat si din cea desktop. In timp ce pe platforma mobila modificarile sunt mai complicate, pe desktop, browserele ofera posibilitatea…

- Satui de traficul infernal, de gunoiul de pe strazi si de lipsa canalizarii, locuitorii comunei clujene Floresti au strans semnaturi pentru a forta autoritatile sa ia masuri. Au trecut pe lista toate problemele care le chinuie viata in fiecare zi.

- Primarul orașului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras intenționeaza ca, incepand cu luna martie (a.c.), sa invite la conferințe de presa pe care le susține, șefi sau reprezentanți ai instituțiilor subordonate Primariei, in vederea prezentarii sarcinilor și activitații acestora, astfel incat cetațenii…

- Biroul de Presa al Primarie Galati anunta ca o prima comanda de 100 de banci noi a sosit deja. Mobilierul urban nou se afla in depozitul societatii Gospodarire Urbana urmand a fi montat in momentul in care vremea va permite acest lucru. Bancile noi vor fi instalate in mod special in parcurile din Galati,…

- Am aflat, nu pot spune cu surprindere, ca in acest an, primarul Focșaniului, Cristi Misaila (foto), a renunțat sa ii mai consulte pe focșaneni cu privire la modul in care cetațenii doresc sa fie imparțit bugetul municipal. Consider ca edilul PSD nu face decit sa opacizeze și mai mult activitatea Primariei,…

- Mai multe treceri de pietoni din capitala vor fi securizate si iluminate, iar in apropierea institutiilor de invatamint ar putea fi instalate treceri pietonale cu denivelari. Actiunile sint incluse intr-un plan pentru securizarea participanților la trafic, prezentat astazi in cadrul sedintei primariei…

- Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru mentine deschisa flacara scandalului intre primar si directorul unitatii. Dupa ce a fost acuzat ca are interese ca insolventa UATAA sa continue, managerul Eugen Corcoata a iesit la at...

- Presedintele PNL Arges, Adrian Miutescu a facut o declaratie legata de recentul protest al cetatenilor comunei Micesti. Acestia sunt nemultumiti pentru ca, in lipsa mijloacelor de transport in comun, nu mai pot calatori pana in Pitesti. " Nu poate exista dezvoltare, daca nu exista libertate…

- Șeful Sucursalei de apa din orașul Cugir, ing. Mircea Țirlea a transmis Primariei și consilierilor locali din Cugir, o Informare referitoare la contractul pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum și unele precizari legate de relația operator – consumator.…

- Cladirea Amfiteatrului ce apartine Liceului de Arta "Dimitrie Cuclin" ar putea fi demolata in scurt timp sau ar putea intra in posesia proprietarului terenului de sub aceasta daca alesii locali nu vor lua o decizie in acest sens. Problemele au aparut in urma cu mai bine de 10 ani cand terenul aferent…

- EXATLON 6 februarie. Dupa ce sora ei, Claudia, a fost eliminata de la Exatlon, Paula Pavel a avut o prima reactie la o emisiune de seara. Paula a vorbit si despre apropierea dintre Claudia Pavel si Catalin Cazacu.

- Vision in șantier. Primaria, obligata sa il lase pe George Bob sa iși traga mansarda Omul de afaceri George Dorin Bob a invins Primaria la tribunal, pentru ca a insistat ca reia șantierul la un bloc terminat in 2014. Locuitorii de pe strada Rasaritului 73 trebuie sa se aștepte la deschiderea unui…

- Capitala spaniola, condusa de doi ani de o fosta judecatoare de la Tribunalul Suprem, a anuntat miercuri ca a infiintat un birou de lupta impotriva coruptiei, condus de catre un magistrat pensionar, insarcinat sa impiedice fraudele sau conflictele de interese, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Angajatii Agentiei Nationale Apele Romane din intreaga tara, inclusiv cei de la SGA Bistrita-Nasaud, au declansat, marti, o greva japoneza. nemultumiti fiind de conditiile de salarizare si mai ales din cauza incalcarii contractului colectiv de munca. Totodata, sindicalistii solicita si debolcarea angajarilor…

- Disputa dintre Primaria Buzau si Compania de Apa revine in atentia opiniei publice. Pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Municipal s-a aflat si o informare referitoare la raportul Camerei de Conturi in urma controlului efectuat la Compania de Apa.

- Acesta se va desfașura pe platoul din fața Palatului Administrativ și pe strada Romul Veliciu, cea de langa Primarie, care va fi inchisa pentru 20 de zile. Primaria Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultura – organizatorul targului – pune la dispoziția comercianților 20 de casuțe, „pentru…

- Partidul Liberal din Republica Moldova a anuntat ca va depune o sesizare la Curtea Constitutionala pentru anularea prevederilor a cinci legi care se refera la statutul limbii ruse ca limba de comunicare, relateaza...

- In ultimele zile au aparut informații pe surse ca Mihai Tudose l-ar putea inlocui pe Bogdan Chirițoiu la conducerea Consiliului Concurenței, inainte de expirarea mandatului acestuia.Tudose infirma insa zvonurile, intr-o declarație pentru money.ro. „Sigur NU”, a raspuns Mihai Tudose. In…

- Proiectul de buget al municipiului Sfantu Gheorghe pe anul 2018, estimat la peste 105 milioane de lei, a fost supus, luni, dezbaterii publice pe site-ul Primariei, cetatenii putand sa-si exprime opiniile si propunerile de modificare pana pe data de 6 februarie a.c. Bugetul a fost proiectat la un nivel…

- In ciuda faptului ca organizatorii Formulei E au incercat sa gaseasca o alta destinație, nimeni nu și-a asumat organizarea unei curse intr-un interval atat de scurt. In momentul in care social-democrata Valerie Plante a caștigat alegerile pentru primaria din Montreal, zilele etapei de Formula E au inceput…

- „Tramvaiul Siemens cu numarul 50, de pe Linia 2, mergea spre Nufarul. Vatmanul spune ca masina care a iesit de pe straduta laterala a intrat direct in botul tramvaiului”, ne-a comunicat Carmen Tocut, purtator de cuvant al OTL SA. Tramvaiele au fost blocate pe aceasta linie, de la 16:45…

- Politistii si procurorii au inceput cercetari in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a emis o dispozitie prin care se extinde sistemul de parcare cu plata din oras. Cercetarile au fost incepute in urma unei sesizari a unui om de afaceri, care sustine ca,…

- 'Pregatim proiecte importante de fluidizare a traficului in Capitala, in valoare de peste 200 de milioane de euro, fonduri europene: achizitionarea a 100 de tramvaie, modernizarea a sapte linii de tramvai, reabilitarea depoului de tramvaie Titan sau reabilitarea sistemului de semaforizare', a afirmat…

- Boc a fost citat si saptamana trecuta la DIICOT, insa audierea sa a fost amanata deoarece citatia nu a ajuns la timp. Audierea are loc dupa ce deputatul USR Emanuel Ungureanu l-a acuzat pe primar ca l-ar fi ajutat pe Mihai Lucan cu o concesiune pentru clinica privata Lukmed. 'El a fost ajutat in Cluj…

- Arsenal a fost eliminata de Nottingham Forrest din Cupa Angliei, scor 2-4, iar fanii "tunarilor" sunt mai siguri ca niciodata ca a venit sfarșitul erei Wenger. Primul gol al partidei, marcat de Lichaj (vezi VIDEO), i-a scos din minți pe "tunari" și a declanșat un val de ironii pe rețelele de socializare.…

- Fiind astazi in Poiana am profitat de ocazie sa inspectez noua parcare din Poiana Mica, deoarece am urmarit multe discutii si nemultumiri despre acest proiect al Primariei. In primul rand am observat ca nu prea erau masini in parcare, fiind peste 400 de locuri libere, intr-o duminica unde ar trebui…

- Consiliul Concurenței investigheaza mai multe licitații organizate de catre Transelectrica pentru lucrarile de mentenanța, modernizare și retehnologizare, care ar fi fost trucate. Sunt investigate companiile Electromontaj Cluj, Energobit și Electrotech, plus Smart – o filiala proprie a Transelectrica…

- Fanii l-au nenorocit pe un fotbalist al rivalei. Opt luni pe tușa din pricina unei batai intr-o discoteca. Fotbalul naște multe pasiuni, dar, de multe ori acestea se transforma in adevarate acte nenunești, la limita penalului. Un astfel de caz s-a petrecut in Brazilia, unde un fotbalist de la Fluminense…

- Consilierii locali din Sebeș se intrunesc in 28 decembrie, de la ora 14.00, la sala festiva a Colegiului Național ”Lucian Blaga”, in ultima ședința ordinara din acest an. Pe ordinea de zi sunt 26 de proiecte: Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de prioritate la repartizarea locuintelor pentru…

- Propunerea finala de amplasament va fi facuta de un grup de specialisti format din istorici si arhitecti. Statuia este din bronz si are o inaltime de 2,4 metri cu o greutate de peste 600 kg. Pentru realizarea statuii, municipalitatea a achitat 370.000 lei. Alti peste 910.000 lei vor fi cheltuiti pentru…

- Procedura de interventie in cazul sondei de gaz din judetul Satu Mare prevede ca actiunile de stingere a incendiului sa fie precedate, in mod obligatoriu, de masuri tehnice speciale pentru captarea...

- Primaria Cluj-Napoca le pune la dispoziția celor interesați posibilitatea de a depune o cerere online pentru un loc de parcare. ”Din 3 ianuarie, clujenii vor avea și aceasta opțiune. Nimeni nu îi poate opri sa vina și sa stea din 3 ianuarie la coada, dar…

- Compania Nationala Posta Romana (CNPR) anunta lansarea noului serviciu online MyAWB, care permite clientilor sa renunte total la formularele completate de mana, in schimbul unei solutii rapide, pe internet. Potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis marti Agerpres, serviciul este…

- • Andreea Grapinou a cistigat pentru al treiea an consecutiv titlul de Cel mai bun sportiv al judetului Neamt • mentorul ei, profesorul Valentin Gavril, a fost declarat cel mai bun antrenor al anului • pentru ca era zi de doliu national, evenimentul de ieri a fost sobru, fara aplauzele cuvenite performerilor…

- Helle Thomsen, antrenoarea clubului CSM Bucuresti si a nationalei Olandei, sustine ca eliminarea Romaniei in optimile de finala ale Campionatului Mondial a fost o mare surpriza si a vorbit de motivele care dus la infrangerea tricolorelor cu Cehia. "M-am uitat la toate meciurile Romaniei. A fost o mare…

- Asociatia Romana pentru Industria Electronica si Software (ARIES) anunta ca s-au inregistrat cu aproape 50% mai multe firme cu profil informatic in Romania, intre 2011 si 2016. Potrivit celui mai recent studiu al asociatiei, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT s-a dublat, in contextul in care…

- Palatul de Cultura al Sindicatelor din sectorul Rașcani al capitalei va fi demolat, iar in loc ar urma sa fie construit un centru comercial. Asta pentru ca pe 24 noiembrie, actualul proprietar Regata Imobiliare a obținut acordul Primariei. Cladirea a fost cumparata la pachet cu fosta cafenea „Guguța",…

- Netflix, cel mai popular serviciu de streaming, testeaza o reproiectare aplicației Android, sa nu te plictiseasca cu acelați ”peisaj”. Cei de la Reddit au scos la iveala planurile pe care le are Netflix pentru finalul de an Deși nu exista multe capturi de ecran cu care ți-ai putea face…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: TISEANU HORIA LAURENȚIU, primar la municipiului Campina, cu privire la savarșirea infracțiunilor de:– abuz in serviciu daca funcționarul…

- Reacția lui Tudor Chirila dupa imbrancelile din Piața Victoriei. Artistul a postat pe contul de socializare un mesaj de pace, pentru cei care au ieșit in strada. Disputa intre protestatarii din Piața Victoriei și cei care instaleaza targul de Craciun. Disputa a avut loc sambata dimineața, pe fondul…

- Rareș Bogdan, atac furtunos la Claudiu Manda: Nu ințelege președintele carei comisii este! Jurnalistul Rareș Bogdan a lansat un atac furtunos la adresa senatorului PSD Claudiu Manda, președintele Comisiei parlamentare de control al SRI, dupa ce acesta a solicitat marți demiterea generalului Dumitru…

- Ciprian Ciucu, consilier general PNL la primaria Capitalei, catalogheaza ca „iresponsabila” decizia primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei. Ciucu cere Primariei sa renunțe la aceasta inițiativa, motivand ca, in continuare, cetațenii „iși…

- In conditiile in care numarul de masini inmatriculate in 2017 a crescut accelerat dupa eliminarea taxei de mediu, vanzarile de camere video DVR vor creste cu 20-25% in 2018, potrivit estimarilor companiei Falcon Electronics. In 2017, numarul masinilor rulate inmatriculate ar urma sa fie cu aproape 70%…

- A devenit deja o traditie ca autoritatile din Mioveni sa sarbatoreasca toate cuplurile care implinesc 50 de ani de casnicie, in cadrul unei ceremonii festive. Astfel, 15 cupluri care sarbatoresc, anul acesta, ”Nunta de Aur” au depus deja cereri pentru a intra in posesia premiului de 500 de lei și…

- Trimis in judecata in vara anului trecut sub acuzatia de conflict de interese in forma continuata, primarul comunei Agrij, Pamfil Berar, a fost achitat miercuri, 22 noiembrie, de catre magistratii Judecatoriei Zalau. Aceeasi decizie au luat-o si in privinta unui alt inculpat din dosar, Daniela Sanda…