In administratia publica exista colaborare la nivel tehnic, dar nu cu mediul de afaceri, atunci cand nu exista interes, a declarat, marti, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, la conferinta FoodIntelForum, conform Agerpres.

"Eu traiesc cu impresia ca suntem cumva autisti in administratia publica. Deci noi odata vorbim, vorbim in general intre noi, si exista totusi o colaborare cel putin la nivel tehnic, sub nivelul politic, eu vad o colaborare destul de…