- Deputatul Ovidiu Raecthi o critica pe Viorica Dancila pentru numirea lui Mihai Dan Chirica in functia de secretar de stat la Ministerul Apararii, in conditiile in care acesta e unul dintre oamenii care implicati in reprimarea protestului din 10 august, dar si pentru faptul ca nu ar avea experienta profesionala.

- Opt elevi de la Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea, implicati intr-o bataie in scoala, momentul fiind filmat si postat pe Facebook, au fost sanctionati cu scaderea notei la purtare, urmand sa fie luate masuri si fata de mai multi angajati, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Europarlamentarul PNL Siegfied Muresan a scris, pe Facebook, ca noua presedinta a CDU, Annegret Kramp Karrenbauer, l-a numit pe secretar general al partidului pe Paul Ziemiak, aflat in tabara adversa din CDU. Siegfried Muresan este purtatorul de cuvant al PPE, familie politica din care fac parte CDU…

- Alexandru-Victor Micula a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila, publicata miercuri in Monitorul Oficial. Totodata, sefa Executivului a decis eliberarea lui Cristian-Gabriel Winzer, la cerere, din functia…

- Mare grija la ce postați pe rețelele de socializare! Carmen Dan inființeaza poliția Facebook-ului. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, vrea ca polițiștii sa identifice, verifice și mai apoi sa sancționeze orice persoana care citez “incalca normele de drept” pe rețelele de socializare. La sfarșitul…

- Toni Grebla a fost numit secretar general al Guvernului, din partea PSD, la propunerea premierului Viorica Dancila. Este o funcție cu rang de ministru. Anterior, Andreea Lambru a ocupat funcția. a fost numit secretar general adjunct cu rang de secretar de stat. In spațiul public, au aparut…

- Fostul judecator CCR, Toni Grebla, numit, luni, secretar general al Guvernului a declarat, pentru MEDIAFAX, ca functia reprezinta o recunoastere a profesionalismului sau, iar despre dosarul in care a fost achitat in prima instanta nu vrea sa isi amintesca.

- Decizia privind numirea fostului judecator CCR Toni Grebla in funcția de secretar general al Guvernului a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial, demersul fiind anunțat de liderul PSD, Liviu Dragnea, in ședința CEx al partidului de vineri, informeaza Mediafax. Decizia premierului Viorica Dancila…