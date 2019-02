Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți eurodeputați au lipsit la votul de miercuri din Comisia LIBE, pentru ca sunt plecați fiecare in țarile de origine pentru organizarea viitoarelor alegeri europarlamentare. In aceasta situație ei, au fost inlocuiți de membri supleanți. Astfel, la votul candidaților pentru funcția de procuror-șef…

- Corespondența din Bruxelles de la Carmen DINU Deputații europeni din Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European voteazǎ astǎzi candidatul pentru funcția de procuror-șef european, dupǎ ce in cursul zilei de ieri au fost audiati cei trei candidati selectati anterior de o comisie de…

- Laura Codruta Kovesi, castigatoare la votul din Comisia LIBE pentru postul de procuror – sef european Rezultatul votului de acum din LIBE: Laura-Codruța Kovesi (Romania): 26 voturi Jean-Francois Bohnert (Franța): 22 voturi Andres Ritter (Germania): 1 voturi

- Europarlamentarul PPE Cristian Preda a dezvaluit, miercuri dimineața, ca Laura Codruța Kovesi a caștigat votul in comisia CONT datorita votului sau. Intr-o postare in care a povestit ”Ce nu s-a vazut la televizor cand a fost audiata LCK”, Preda spune ca el a votat in locul unui coleg care a lipsit și…

- Europarlamentarul ungar Benedek Javor a explicat in intervenția sa ca in Europa de Est ”exista rețele de corupție formate din politicieni” și ar putea fi supusa presiunilor politice, chestiune ridicata de Monica Macovei anterior, atunci cand l-a chestionat pe Andres Ritter: ”Vreau sa revin…

- Laura Codrușa Kovesi a primit cele mai multe voturi in comisia CONT (control bugetar). Laura Codruța Kovesi - 12, Jean-Francois Bohnert (Franta) - 11 voturi, Andres Ritter (Germania) și Tinner - 1 vot, in urma audierilor de azi din Parlamentul European. Comisia LIBE (libertati civile, justitie si…

- Candidatii pentru primul post de procuror-sef european pentru infractiuni impotriva bugetului Uniunii Europene sint audiati, la Bruxelles, in comisiile pentru libertati civile, justitie si afaceri interne si control bugetar ale Parlamentului European. Cei trei candidati selectionati (in ordine alfabetica)…

- Laura Codruta Kovesi va fi audiata, astazi, in comisia LIBE din Parlamentul European pentru functia de procuror-sef european, potrivit Mediafax. Presedintele Comisiei LIBE, Claude Moraes, a transmis membrilor forului detalii despre audierea candidatilor la sefia Parchetului European, potrivit mesajului…