Unde va avea loc defilarea de 1 decembrie? Pe Balcescu, sau pe Calea Eroilor?

De multi ani, buzoienii s-au obisnuit sa participe la defilarea ce are loc de Ziua Nationala, pe Bulevardul N. Balcescu. Tot acolo, an de an, avea loc si ceremonia religioasa la Monumentul din parcul din fata Prefecturii. In ultima perioada s-au… [citeste mai departe]