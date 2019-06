Noul presedinte al Comisiei Europene isi va prelua mandatul de cinci ani pe 1 noiembrie; candidaturile vor fi examinate la summitul UE de joi. AFP trece in revista beneficiile si obligatiile functiei de sef al executivului european. Cel sau cea care va negocia cu lideri din intreaga lume va avea, potrivit presedintelui in exercitiu, luxemburghezul Jean-Claude Juncker, un program de lucru "cu norma intreaga" de 18 ore pe zi. E obligatoriu sa cunoasca engleza, iar franceza si orice alta limba europeana sunt atuuri suplimentare. Presedintele Comisiei Europene are in subordine circa 33.000 de oameni.…