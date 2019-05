Preşedintele Comisiei Europene afirmă că europenii şi-au pierdut "libidoul" colectiv Cu cateva zile inainte de summitul UE de la Sibiu la care se va discuta despre viitorul blocului european, Juncker a oferit o analiza a situatiei de pe continent. Juncker, cel care isi va parasi functia in noiembrie, a declarat ca el considera ca, in mandatul sau, Comisia Europeana s-a concentrat pe „lucruri mari” exercitand in acelasi timp „modestie privind elementele mici”.



„M-am asigurat ca comisia nu se mai implica in fiecare detaliu din vietile cetatenilor. Sunt surprins si dezamagit ca nimeni nu a observat acest lucru”, a declarat Juncker. Insa fostul premier al Luxemburgului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

