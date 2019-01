''Juncker a revenit in aceasta dupa-amiaza la Bruxelles pentru a gestiona situatia dupa votul din Camera Comunelor. Este important ca el sa fie pregatit la Bruxelles in orele urmatoare'', a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas.



Juncker urma sa participe marti dupa-amiaza la mai multe dezbateri si sa intervina in plenul Parlamentului European de la Strasbourg. El avea programata o interventie in plenul PE si cu ocazia prezentarii de catre premierul Viorica Dancila a prioritatilor presedintiei romane a Consiliului UE, dar in locul sau a vorbit…