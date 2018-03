Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de ancheta a SIPA, Viorel Salan, a declarat ca a cerut CSAT si SRI sa confirme daca au primit solicitari din partea comisiei de inventariere a arhivei SIPA, constituita de fostul ministru al Justitiei, Tudor Chiuariu, de a lua masuri in privinta arhivei si ce masuri au luat.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri, la instanta suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman La intrare in sediul instantei…

- Documentele despre Arhiva SIPA, predate comisiei de ancheta. Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a decis in sedinta de marti ca toate inscrisurile aflate in arhiva CSAT, in legatura cu Directia Generala de Protectie si Anticoruptie (DGPA), sa fie puse la dispozitia comisiei parlamentare de ancheta.…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a decis, marti, sa puna la dispozitia comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA toate documentele si inscrisurile aflate in arhiva CSAT in legatura cu Directia Generala de Protectie si Anticoruptie (DGPA). Decizia a fost luata in conditiile in care…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a decis marti sa puna la dispozitia Comisiei de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului privind desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie documentele si inscrisurile aflate in arhiva CSAT in legatura cu aceasta institutie, informeaza un comunicat…

- CSAT a decis in sedinta de marti ca toate inscrisurile aflate in arhiva CSAT, in legatura cu Directia Generala de Protectie si Anticoruptie (DGPA), sa fie puse la dispozitia comisiei parlamentare de ancheta.

- CSAT a decis in sedinta de marti ca toate inscrisurile aflate in arhiva CSAT, in legatura cu Directia Generala de Protectie si Anticoruptie (DGPA), sa fie puse la dispozitia comisiei parlamentare de ancheta.

- Impozitele pentru cladiri, terenuri si masini se platesc conform Codului fiscal, respectand termenele de scadența. Termenele legale sunt 31 martie și 30 septembrie, doar ca, anul acesta, ele sunt doua zile nelucratoare, motiv pentru care termenele-limita pentru plata impozitelor locale se modifica…

- Marian Vanghelie, despre lista cu persoanele din PSD care erau arestate. Marian Vanghelie, fost lider in Partidul Social Democrat (PSD), a declarat aseara, la un post de televiziune, ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director al Serviciului Roman de Informații (SRI), George Maior,…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca “devine complice” in momentul in care nu dispune desecretizarea unor protocoale care ar dovedi o eventuala implicare a Serviciului Roman de Informatii in viata politica. ”Din punctul meu de vedere, presedintele…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a declarat, dupa audierea maraton de la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI ca ca a vorbit despre „o serie de chestiuni din spațiul public ale unor foști beneficiari, jurnaliști, o parte ne cultivau cu insistența, foști colaboratori…

- Fostul prim-adjunct al Comisiei SRI, Florian Coldea, avertizeaza asupra faptului ca toata lupta din spațiul public și demersurile din ultima vreme tind sa se transforme intr-o vanatoare de vrajitoare, care afecteaza statul roma, dincolo de ”atracția pentru mister, spioni și conspirații”. El a facut…

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a declarat marti, dupa audierea din Comisia privind clarificarea aspectelor ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie, ca, in cazul sesizarii cu privire la o posibila

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a declarat marti, dupa audierea din Comisia privind clarificarea aspectelor ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie, ca, in cazul sesizarii cu privire la o posibila incompatibilitate a presedintelui…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea audiat la parlament Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va fi audiat marti în Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a anuntat pe 5 martie ca a convenit…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va fi audiat marti in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a anuntat pe 5 martie ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, sa…

- Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului privind clarificarea aspectelor ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie se reuneste marti pentru a audia mai multe persoane, printre care Horia Georgescu si Ingrid Mocanu. Potrivit unui anunt…

- Miron Cozma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, primește lunar o pensie speciala in calitate de victima a mineriadelor. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a stabilit ca Miron Cozma este victima a mineriadelor si ca trebuie sa primeasca o pensie lunara,…

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Președintele Comisiei pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a anunțat luni ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informații, Florian Coldea, sa amane audierea pentru saptamana viitoare avand in vedere ca acesta este „puțin racit”, iar saptamana viitoare…

- Președintele Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, Viorel Salan, a declarat, marți, ca in cadrul audierii s-a discutat despre certificatele ORNISS, subliniind ca accesul la arhiva SIPA „era in sarcina ANP-ului (Administrația Naționala a Penitenciarelor)”.

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat luni ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, sa amane audierea acestuia pentru saptamana viitoare, in data de 13 martie, de la ora 11,00.Manda a precizat…

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat luni ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, sa amane audierea acestuia pentru saptamana viitoare, in data de 13 martie, de la ora 11.00, potrivit Agerpres.

- Preluarea de catre MAE a președinției CNDIU Ministerul Afacerilor Externe a preluat, la 2 martie 2018, pentru o perioada de un an, președinția Comisiei Nationale de Drept International Umanitar (CNDIU), de la Ministerul Afacerilor Interne. Funcția de președinte al CNDIU va fi exercitata…

- In data de 27 februarie, ora 12:00, a avut loc prima sedinta a Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea activitatii Directorului Serviciului de Protectie si Paza / Pahonțu Lucian-Silvan, a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat instituția…

- Marti, 27 februarie a.c., si-a reluat activitatea Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie. La ședința saptamanala au participat toti membrii Comisiei. Lucrarile sedintei au…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, marți, ca școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , pentru ca se anunța ger zilele urmatoare, chiar și in weekend. “Ințeleg dificultatea prin care trec familiile care nu au cum sa se descurce in aceasta perioada cu copilașii, dar…

- "Ministerul Justitiei a terminat pregatirile in legatura cu acest dosar si acesta a fost trimis ieri autoritatilor judiciare cehe", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului turc, Bekir Bozdag, intr-un interviu acordat canalului turc NTV."Noi dorim ca extradarea catre Turcia a lui Saleh…

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea ANRE, Iulian Iancu, a solicitat luni Biroului permanent al Camerei Deputatilor sa ia masurile care se impun, dupa ce draftul raportului comisiei, care continea date confidentiale, a aparut in presa. Vezi și: 'Martisor' pentru…

- Dragnea, intrebat de ce nu a vorbit cu Iohannis despre șeful SPP: Pentru ca nu am vrut!, a spus liderul PSD, marți, la Parlament, dupa votarea in plenul comun a celor doua Camere a constituirii comisiei speciale de ancheta privind activitatea directorului Serviciului Roman de Protecție și Paza (SPP). …

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc in sedinta, joi, si au ca punct principal pe ordinea de zi infiintarea Comisiei speciale de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, informeaza news.ro.Liderul PSD,…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 12 - 18 februarie: *** Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni, 12 februarie, in sedinta pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Un alt punct pe ordinea de zi este…

- Coaliția PSD-ALDE va discuta in ședința urmatoare inființarea comisiei de ancheta privind SPP. Informația a venit de la liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care spune ca este o chestiune care trebuie analizata, avand in vedere diversele informatiile care au aparut in spatiul public legate de o posibila…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni in sedinta pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba…

- Liviu Dragnea vrea o comisie parlamentara de ancheta in cazul SPP. Liderul social-democrat a precizat ca, in lumina informațiilor care incep sa apara in spațiul public, constituirea unei astfel de comisii nu mai poate fi evitata. Liviu Dragnea a precizat ca dorește o comisie parlamentara de ancheta…

- Miercuri, in ședința reunita din plenul Parlamentului s-a modificat componența Comisiei SIPA. La propunerea parlamentarilor PSD, senatorul social- democrat Viorel Salan a fost primul nume vehiculat care ar fi potrivit pentru conducerea comisiei, inlaturandu-l de pe funcție pe senatorul PSD-Șerban…

- Grupurile parlamentare ale PSD au solicitat inlocuirea senatorului Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Serban Nicolae a declarat, miercuri, pentru News.ro ca el este cel care a cerut sa fie schimbat de la conducerea acestei comisii, transmite News.ro . Grupurile…

- Grupurile parlamentare ale PSD au solicitat inlocuirea unor parlamentari social-democrati in comisiile speciale si cele permanente, printre care a lui Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Potrivit documentelor care se afla pe ordinea de zi a plenului comun…

- Grupurile parlamentare ale PSD au solicitat inlocuirea unor parlamentari social-democrati in comisiile speciale si cele permanente, printre care a lui Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Potrivit documentelor care se afla pe ordinea de zi a plenului…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca va fi audiat in perioada urmatoare presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Nu este singura audiere anunțata de comisia parlamentara de ancheta. Pe 27 februarie urmeaza sa vina la audieri…

- Manda: Am primit un raspuns de la SRI despre posibile vulnerabilitati privind repartizarea aleatorie a dosarelor in Justitie Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI a primit un raspuns clasificat de la Serviciul Roman de Informatii privind sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor…

- Liviu Dragnea a declarat ca, atat timp cat SPP este condus de Lucian Pahontu, el nu va mai apela la serviciile institutiei. Intrebat daca PSD sustine infiintarea unei comisii de ancheta privind SPP, Liviu Dragnea a raspuns: ”Noi nu respingem aceasta initiativa. O sa discut azi-maine cu domnul Tariceanu.…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP. La audieri vor fi invitați și premierul Viorica Dancila, și vicepremierul…

- Claudiu Manda: George Maior va fi audiat in Comisia SRI pe 27 februarie George Maior. Foto: wikipedia.org. Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Maior, va fi audiat în Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe 27 februarie. Presedintele…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca vineri se va intalni cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru o audiere in cadrul comisiei, in calitatea lui de fost director al…

- Președintele Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial, deputatul PSD, Oana Florea va susține luni, 22 ianuarie, incepand cu ora 11.00, o conferința de presa in cadrul…

- Prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu și omul de afaceri Silviu Prigoana sunt obligați prin instanța sa mearga cu cei doi copii ai lor la psiholog. Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana se judecau in privința școlii la care ar trebui sa mearga cei doi baieți ai lor, Eduard și Maximus. In…

- Un fost șef al Serviciului Roman de Informații (SRI) a dat butoanele pe agricultura. Acesta s-a retras in localitatea natala. Acolo, ex-directorul SRI deține o livada, precum și o fabrica, unde proceseaza fructele.Totuși, afacerea nu este pe numele sau. In acte, firma este condusa prin intermediul…