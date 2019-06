Preşedintele columbian aprobă legea care reglementează un tribunal post-conflict Organismul, intitulat Jurisdictia Speciala pentru Pace (JEP), a fost creat ca parte a unui acord de pace din 2016 cu miscarea de gherila FARC dupa 52 de ani de conflict. JEP prevede pedepse mai blande pentru fosti membri ai gherilei si pentru soldati care au cooperat cu justitia pentru stabilirea responsabilitatilor pentru crimele legate de conflict. Sistemul judiciar de tranzitie functioneaza din ianuarie 2018, dar Duque nu si-a pus semnatura finala pe legea care-l reglementeaza, propunand in schimb modificari la sase din cele 159 de articole. Presedintele a argumentat ca schimbarile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

