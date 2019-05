Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de membri si simpatizanti PNL au participat, marti dupa-amiaza, la un miting electoral pe esplanada din centrul municipiului Suceava, la care au fost prezenti liderii liberali nationali si din Republica Moldova, precum si candidati la alegerile europarlamentare din 26 mai. Presedintele ...

- Circa 28 la suta dintre tineri nu sunt angajați și nu urmeaza nici o forma de invațamant / Potrivit lui Valeriu Dragalin, tinerii din Moldova au nevoie, în primul rând, de susținere din partea statului. Adesea, organizațiile neguvernamentale care reprezinta interesele tinerii generații…

- La invitatia Asociatiei Municipiilor din Romania, primarul Mircia Gutau va participa marti, 16 aprilie, la ora 12.00, la ceremonia de semnare a Acordului de Colaborare dintre Academia Romana si Asociatia Municipiilor din Romania. La eveniment vor lua parte o delegatie a AMR formata din 10 primari de…

- Organizațiile neguvernamentale, care se vor reorganiza in intreprinderi sociale, vor fi susținute de stat. Acestea vor beneficia de facilitați fiscale și vor fi ajutate sa gaseasca surse de finanțare. Detalii a oferit, in cadrul emisiunii ”Sputnik Matinal”, Aliona Cravețchi, manager de proiect in cadrul…

- Președintele Consiliului Național al Tineretului din Moldova, Valeriu Dragalin, a precizat pentru Sputnik Matinal ca numarul persoanelor tinere care oficial nu sunt incadrați in procesul de munca sau nu studiaza a ajuns la circa 28%. Tendința este in creștere chiar daca autoritațile au anunțat o serie…

- Presedintele formatiunii Pro Romania, Victor Ponta, le-a transmis "un mesaj din inima" cetatenilor moldoveni pe care ii indeamna sa mearga la vot la alegerile parlamentare de duminica pentru a avea un viitor mai bun si afirma ca intotdeauna va pune binele oamenilor din Republica Moldova alaturi de binele…

- Dupa ce acum 10 zile, primul lot din 12 autocamioane de tip „KAMAZ”, donate de Federația Rusa s-au pornit spre Republica Moldova, iata ca astazi, 20 februarie, ele sunt la Chișinau și urmeaza a fi repartizate in mai multe localitați din țara.

- In data de 18 februarie, Consiliului Național al Tineretului din Republica Moldova celebreaza 20 de ani de activitate. In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", vicepreședintele CNTM Roman Banari a enumerat cele mai importante realizari ale organizației.