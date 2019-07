Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii asteapta din partea conducerii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) un raport cu privire la sistemul informatic al cardului de sanatate, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, adaugand ca urmeaza sa propuna Secretariatului General al Guvernului…

- Premierul Dancila cere demisia directorului și a purtatorului de cuvant de la CNAS. Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca i-a cerut ministrului Sanatatii sa-i demita pe directorul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pentru defectiunea din sistemul informatic al Casei, si pe purtatorul…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanța de urgența care le ofera in premiera companiilor din sistemul energetic naționala posibilitatea sa dea in plata activele profitabile.In prezent, ANAF poate popri toate conturile complexurilor energetice care au datorii. Pentru a salva parțile care funcționeaza,…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu, a afirmat sambata, in cadrul unui eveniment, ca institutia pe care o reprezinta are in vedere ca pana la sfarsitul anului sa angajeze sase specialisti IT, salariul fiind de 5.000...

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu, a afirmat sambata ca institutia pe care o reprezinta are in vedere ca pana la sfarsitul anului sa angajeze sase specialisti IT, salariul fiind de 5.000 de euro. Presedintele CNAS a participat sambata la Hackathon4Health – o…

- Viorica Dancila a semnat luni decizia de revocare a Adrianei Cotel din functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS). "La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, doamna...

- Asa cum STIRIPESURSE.RO transmite acum cateva ore, dupa doar o saptamana fara Liviu Dragnea, prim-ministrul Viorica Dancila a intocmit lista oamenilor fideli fostului lider PSD si pregateste mutari importante in institutii.Primele mutari despre care se vorbeste vizeaza doua institutii-cheie,…

- Coplata serviciilor medicale private se afla pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astazi. Proiectul de Ordonanța de Urgența ce prevede introducerea unei contribuții personale pentru serviciile medicale private se afla, pentru a doua oara, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Adoptam in ședința…