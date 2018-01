Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) Laurentiu - Teodor Mihai a fost eliberat din functie la cerere. incepand cu data de 1 februarie, conform unei decizii publicate vineri in Monitorul Oficial.

- De anul acesta, romanii care nu au salarii, pensii si niciun ajutor de la stat, dar vor sa fie asigurati, trebuie sa achite contributii la sanatate cu 140% mai mari fata de cele din 2017, scriu jurnalistii Romania TV.Citeste si: INCIDENTE la ceremoniile de la Iasi: Consilierul lui Iohannis,…

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor publicata joi in Monitorul Oficial. Conform aceleiasi decizii, Marcelica Paun, director al Directiei juridice si administrative,…

- Sistemul medical actual, bazat pe asigurari sociale de sanatate, nu mai functioneaza, iar Romania trebuie sa se gandeasca la o alta varianta, in conditiile in care exista doar 5 milioane de platitori in totalul populatiei de 20 milioane de persoane, a spus Laurentiu Mihai, presedintele Casei Na­tionale…

- Ministrul Sanatatii, s-a intalnit cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si reprezentantii acestei institutii pentru a discuta propunerile de debirocratizare a actului medical care urmeaza sa fie cuprinse intr-o Ordonanta de modificare a Legii nr. 95 a Sanatatii. Ministrul Sanatatii…

- Sistemul informatic al CNAS, in continuare vulnerabil Sistemul informatic al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nu a fost proiectat pentru gradul de complexitate caruia trebuie sa-i faca fata, a declarat presedintele CNAS, Laurentiu Mihai. El a vorbit joi, într-o conferinta,…

- Masuri pentru reducerea birocrației din sistemul sanitar Președintele CNAS, Laurențiu Mihai. Foto: Marilena Frâncu. Autoritatile sanitare vor ca în urmatoarele trei luni sa finalizeze toate modificarile legislative care vor reduce birocratia din sistemul sanitar. Anuntul a…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) cer demiterea ministrului Sanatatii si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in contextul in care CNAS a anuntat ca perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire…

- Reprezentantii medicilor de familie apreciaza ca ”decizia iresponsabila” a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) de a nu mai continua semnarea actelor aditionale reprezinta o incalcare grava a legii, iar aproximativ 4,5 milioane de romani au ramas fara medici de familie. In plus, acestia solicita…

- Medicii de familie din Cluj vor consulta pacientii, mai ales pe cei cu boli cronice si cazurile care constituie urgente, dar nu vor elibera retete si trimiteri medicale, prin acest comportament ei dorind sa se ralieze la protestul de la nivel national, care are ca scop determinarea unei renegocieri…

- Societatea de Medicina de Familie (SMF) Arad va depune plangere penala impotriva presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu-Teodor Mihai, pe care il acuza ca a prezentat date false la discutarea bugetului, motiv pentru care s-a ajuns la subfinantarea asistentei medicale.…

- "Am incredere in profesionalismul medicilor de familie" Pâna la sfârsitul anului 2017, peste 60 % din medicii de familie aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au semnat actele aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor…

- Medicii de familie ramân fermi pe poziție. Ei nu s-au înțeles cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate și amenința în continuare ca nu vor mai acorda servicii medicale gratuite din 2018.

- Am sa va relatez o istorie pe cat de dramatica, pe atat de reala, despre cum s-a insinuat statul paralel in sistemul de sanatate. Cum șantajeaza și cum ucide din dorința de a caștiga pe seama cetațenilor cat mai mulți bani. Și vorbim de miliarde de euro. Și pentru a intra abrupt in tema, ma grabesc…

- O delegatie a Societații Naționale de Medicina Familiei (SNMF) si Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) a avut intalniri in acest inceput de saptamana atat luni, 11 decembrie, la sediul Ministerului Sanatații cu Ministrul Sanatatii, domnul Florian Bodog, cat si marți, la sediul…

- Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) reaminteste ca sunt necesare solutii pe termen lung si de fond pentru rezolvarea crizei medicamentelor, care sa vizeze cresterea bugetului alocat acestora si modificarea mecanismului de calcul al taxei clawback."Decizia de a suspenda…

- Intr-un mesaj postat, vineri, pe Facebook, Vlad Voiculescu aminteste despre cazul femeii care a murit la Alba Iulia din cauza lipsei imunoglubulinei si despre reactia Guvernului, respectiv a Ministerului Sanatatii. "Marti, premierul Tudose convoca sefii autoritatilor din sanatate si producatorii…

- Ministrul Sanatatii, prof. dr. Florian Bodog, s a intalnit astazi cu reprezentantii producatorilor de medicamente din cadrul Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice si din Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente, informeaza Ministerul Sanatatii. La intalnire au mai…

- Taxa de clawback va fi regandita, anunța Ministerul Sanatații dupa o intalnire intre ministru și reprezentanții producatorilor de medicamente din cadrul Asociației Producatorilor de Medicamente Generice și din Asociația Romana a Producatorilor Internaționali de Medicamente. In urma discuțiilor purtate…

- Ministerul Sanatații: Se lucreaza la regandirea taxei clawback pentru toate medicamentele Ministerul Sanatatii anunta ca va fi infiintat un grup de lucrucare are ca obiectiv regandirea taxei de clawback pentru toate medicamentele, inclusiv pentru medicamentele ieftine care risca sa fie retrase de pe…

- Medicul Alexis Cochino spune ca unul dintre adolescenții pe care ii are in grija a incercat sa-și ia viața, disperat de lipsa tratamentului. Miercuri dimineata, la ora 10, la Guvern are loc o intalnire intre premierul Mihai Tudose, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, dar și șefi ai Casei Naționale…

- Intalnire de urgența la Palatul Victoria in scandalul imunoglobulinei. Premierul Mihai Tudose l-a convocat marți pe ministrul Sanatații, Florian Bodog, intr-o ședința la Guvern pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania.La intalnirea de la Palatul…

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatații, Florian Bodog, pentru discuții cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Conform surselor citate, la întâlnirea…

- Relocarea Serviciului Judetean de Medicina Legala Arad din incinta Spitalului Judetean Arad in cladirea de pe strada Vicentiu Babes, numarul 11-13, mai are de asteptat. In sedinta ordinara a Consiliului Judetean Arad, in subordinea caruia se afla Spitalul Judetean, dar care este si proprietarul cladirii…

- Premierul l-a numit, miercuri seara, pe Laurentiu Mihai la conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Postul de presedinte al CNAS era vacant, din seprtembrie, cand Marian Burcea a fost retinut in dosarul decontarilor ilegale de servicii medicale. Pana acum, ...

- Laurentiu Mihai, care din mai 2011 a fost director executiv al al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice, a fost numit membru al Consiliului de Administratie si presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose.

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu critica, intr-o postare pe Facebook, intitulata "Un lobby-ist farma la conducerea CNAS", numirea lui Laurentiu Mihai, director al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice, la conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. "Astazi, domnul Tudose…

- Noul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) este Laurentiu-Teodor Mihai, care incepand din 2011 a ocupat functia de director al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice. Postul de presedinte al CNAS era vacant din 1 seprtembrie, dupa ce Marian Burcea a fost retinut de…

- Ministrul Sanatatii, prof.dr. Florian Bodog, a avut joi o noua intalnire cu producatorii de imunoglobulina, care l-au asigurat ca la sfarsitul saptamanii viitoare, pe piata vor intra 900 de flacoane de imunoglobulina utilizata la tratarea imunodeficientelor primare, fiind in derulare negocieri pentru…

- Medicii de familie reclama ca sistemul informatic al Casei Nationale de Asigurari este blocat. Si este, deja, a doua zi in care sunt probleme si in care nu pot fi folosite cardurile de sanatate.

- Este deja a doua zi in care medicii de familie reclama ca sistemul informatic al Casei Nationale de Asigurari este blocat. Au fost probleme si luni dimineața și cardurile de sanatate nu au putut fi folosite. Potrivit presedintelui Societatii Nationale de Medicina de Familie, Rodica Tanasescu, sistemul…

- Deși este inclusa pe lista de tratamente esențiale de catre Organizația Mondiala a Sanatații, imunoglobulina, cea care protejeaza organismul impotriva bolilor, mai ales in cazul celor autoimune, lipsește din spitalele din Romania. Ministerul Sanatații da insa, pacienții ca vor avea acces la tratament,…

- Primele 900 de flacoane de imunoglobulina pentru tratarea unor afecțiuni imunologice vor ajunge pe piața din Romania in noiembrie, dupa ce produsul a lipsit din țara cateva saptamani. O noua tranșa de 3.000 flacoane va fi livrata in ianuarie 2018. Deciziile au fost luate, miercuri, la intalnirea de…

- "In timpul intalnirii, s-a stabilit o strategie comuna in ceea ce privește aprovizionarea cu imunoglobulina a pieței din Romania, pe termen scurt și lung, luand in calcul inclusiv modificarea cadrului legislativ pentru aceste produse, daca este necesar. Unul dintre producatorii prezenți la intalnire…