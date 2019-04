Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne Carmen Dan s-a intalnit, marți, la sediul ministerului, cu veteranii de razboi ai tsructurilor de ordine publica. Ministrul le-a mulțumit veteranilor și le-a transmis un mesaj de respect, dar a ținut sa faca o referire discreta la scandalul din aceste zile provocat de șeful DGA,…

- Sambata dimineata a murit Valerian loan, fost antrenor al echipei nationale de baschet feminin a Romaniei si una dintre cele mai importante figuri din istoria sportului dambovitean. Nascut pe 18 mai 1951, Valerian loan a fost una dintre cele mai importante figuri ale baschetului romanesc, pe care l-a…

- Cel puțin 14 indivizi au fost arestați in urma unui atac armat, comis in noaptea de sambata spre duminica, in capitala daneza Copenhaga, relateaza site-ul de știri Euronews.com, potrivit Mediafax. Mai multe persoane au fost ranite, au informat autoritațile, adaugand ca atacul a avut loc la…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca un subiect cum este relocarea unei ambasade ar trebui discutat in Romania ''foarte serios'' de catre toti ''actorii'' importanti din politica externa, potrivit agerpres.ro.Citește și: CSM amana discutarea actiunilor disciplinare exercitate…

- Calin Popescu Tariceanu se pregatește pentru o candidatura la alegerile prezidențiale și incearca o intarire a filialelor ALDE. In acest sens, cei de la ALDE Prahova au transferat mai mulți membri importanți de la PNL Prahova.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea scapa hațurile garzii pretoriene:…

- Recent, India a invocat o serie de incalcari ale armistitiului de catre Pakistan, la granita dintre cele doua tari. Potrivit Indiei, acesta a fost al saselea atac in doar cinci zile. Astfel de evenimente amintesc de faptul ca tensiunile sunt inca foarte mari pe subcontinentul indian, noteazan The National…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a atras atentia asupra faptului ca in proiectul de buget au fost majorate cheltuielile de la Ministerul de Interne, atat cele cu personalul, urmand sa intre in sistem 6.300 de oameni, cat si cele cu bugetul pentru munitii si armament de tip de razboi cu 520%. „Ne intrebam:…

- Cat de posiblile sunt, in perioada urmatoare, doua mari interventii militare americane, in Venezuela si in Iran? Motivul il va putea constitui, in cazul Venezuelei, nevoia urgenta de a pune capat imensei crize umanitare.