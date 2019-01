Preşedintele CJ Teleorman: Liviu Dragnea este candidatul PSD la alegerile prezidenţiale Cristescu a sustinut ca Liviu Dragnea va castiga alegerile prezidentiale. Presedintele CJ Teleorman a mai sustinut ca PSD va castiga alegerile europarlamentare din luna mai cu peste 50%. "Nu ca ne-am propus, vom castiga sigur ambele alegeri. La europarlamentare, eu cred ca la nivel de tara vom lua aproape 50 la suta din numarul de parlamentari, iar in ce priveste judetul Teleorman, vom obtine in jur de 60 la suta din voturile exprimate. Eu sunt convins ca noi vom reusi sa scoatem la vot mai mult de jumatate din electoratul PSD-ului, atat la europarlamentare, cat si la prezidentiale,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

