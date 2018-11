Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca Sibiul nu este pregatit sa primeasca oaspetii de la Summit-ul din 2019 din punctul de vedere al starii unor sectii din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, cel mai mare spital public din judet, in conditiile in care

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata ca relatia cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este una buna in sensul ca "eu il rog si el asculta", in context liderul PSD spunand ca e nevoie de respingerea OUG 6, dar si ca OUG privind modificarile legilor justitiei mai asteapta o lege.

- De Ziua Internaționala a Varstnicilor, și președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu a mers in vizita la o femeie care a implinit 104 din localitatea Nișcov, apoi a petrecut cateva ore cu batranii din centrele de la Smeeni și Pogoanele. Angelica Dragna, femeia nascuta la 15 februarie 1914…

- Valentin Popa a demisionat, joi, din functia de ministru al educatiei, dupa ce a avut o discutie la Palatul Parlamentului cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Demisia vine in contextul in care presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, ca protocolul de colaborare parlamentara…

- Nivelul de alerta in jurul vulcanului Etna, in Italia, a fost ridicat de la ”verde” la ”galben”, a anunțat, miercuri, protecția civila din peninsula, in condițiile in care puternice explozii au rasunat, marți și miercuri in regiune. „Independent de fenomenele vulcanice locale, vulcanul ramane intr-o…

- Vaccinul antigripal va fi distribuit incepand cu 15 septembrie. Campania de vaccinare gratuita a categoriilor expuse de pacienți va incepe anul acesta la timp, a declarat ministrul sanatații, Sorina Pintea, care a incheiat un acord-cadru cu furnizorii de vaccinuri. Vaccinul antigripal va fi distribuit…

- In Sibiu se doreste constructia unui nou spital judetean de urgenta. Pana la internarea si tratarea primului pacient in noua institutie insa mai este cale lunga. Saptamana trecuta, Consiliul Judetean Sibiu a semnat contractul pentru realizarea planului urbanistic zonal - unul dintre documentele necesare…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a exclus sambata o intalnire intre iranieni si americani dupa reintroducerea sanctiunilor de catre SUA impotriva Teheranului, informeaza AFP si Reuters. Este pentru prima oara cand Iranul respinge intr-un mod atat de explicit o oferta la dialog propusa…