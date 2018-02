Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Arsene, care a contestat prelungirea masurii arestarii dispuse de Tribunalul Neamț, a avut noroc la Curtea de Apel Bacau. Judecatorul de camera preliminara a decis astazi, 28 februarie, sa inlocuiasca masura arestului cu cea a controlului judiciar. Timp de 60 de zile, presedintele CJ Neamt are…

- Procurorii DNA cer PSD Prahova documente privind campania pentru alegerile europarlamentare din anul 2014 a Dacianei Sarbu. Laura Moagher, secretar executiv al PSD a declarat, la Antena 3 ca a primit o adresa de la DNA prin care i s-au solicitat mai multe documente, „este vorba despre 19 chitanțe, toate…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a identificat, prin Direcțiile pentru Agricultura Județene, pornind de la efectivele de ovine și producția de lana obținuta, zonele in care vor fi realizate centrele de colectare lana și piei de animale, potrivit unui comunicat transmis miercuri. ”In prezent,…

- Mașinile hibride și electrice second hand necesita atenție sporita in procesul de cumparare, deoarece, in caz de defect, reparațiile pot fi mult mai costisitoare decat pentru un automobil cu motorizare diesel sau pe benzina, potrivit unui studiu al platformei AutoDNA.ro. O verificare a istoricului pentru…

- Un numar de 20 de judete intra marti seara sub Cod galben de ninsori abundente si viscol iar in restul regiunilor se vor semnala precipitatii si intensificari ale vantului pana joi dupa-amiaza, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). O informare meteo, valabila pentru intervalul 13…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010-2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat miercuri Dorinel Unsarescu,…

- Laura Codruța Kovesi nu numai ca se spala pe maini de prescrierea faptelor din dosarul Microsoft, ba chiar il asmute pe Augustin Lazar asupra Mihaielei Iorga Moraru, procuroarea care a instrumentat cauza, data afara abuziv din DNA de Kovesi. Nu așa proceda șefa DNA și cu dosarul ICA. In iunie 2014,…

- Judecatoarea Anamaria Tranca de la Curtea de Apel Bucuresti a recunoscut ca a dat like, a aprobat si a sustinut mesajele vulgare agresivitatea verbala de pe paginile de Facebook ale #rezistentilor indreptate impotriva politicienilor si partidelor aflate la guvernare. Acest lucru reiese dintr-o adresa…

- Fostul ministru Codrut Seres, condamnat la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul “Hidroelectrica” si la patru ani si opt in cel al privatizarilor strategice, va fi eliberat. Decizia a fost luata, luni, de magistrații Tribunalului Ilfov și este definitiva. Prima instanta a decis admiterea…

- Un incendiu a cuprins doua case și anexele acestora, de pe strada Merisani, din cartierul Ferentari din București. Dupa interventia pompierilor, focul a fost localizat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, pompierii au actionat…

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire miercuri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse legilor Justitiei, a anuntat Administratia Prezidentiala. “Vizita Presedintelui Romaniei la…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA) Cluj, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani. “A fost…

- Prefectul de Neamț are 48 de ore la dispoziție sa emita ordinul prin care-l suspenda pe Ionel Arsene din calitatea de consilier județean și, implicit, din cea de președinte al Consiliului Județean Neamț. Asta inseamna ca, pana cel mai tarziu joi , 1 februarie, trebuie dat ordinul de suspendare, dupa…

- Curtea de Apel Bacau a admis contestația formulata de procurorii DNA și a decis sa-l trimita dupa gratii pe Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț. Acuzat de trafic de influența de pe vremea cand deținea funcția de deputat de Neamț, Arsene a fost plasat, inițial, sub control judiciar…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Neamț, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv, luni, pentru 30 de zile, sub acuzația de trafic de influența. Decizia a fost luata de magistrații Curții de Apel Bacau, care au admis contestatia DNA in acest caz. Hotararea de luni este definitiva. Pe 19 ianuarie,…

- Cei 26 de elevi ai unei scoli primare din comuna Sacelu, judetul Gorj, au fost evacuati, luni, din unitatea de invatamant, in urma unui incendiu. Acoperisul a luat foc, iar cladirea s-a umplut de fum. Reprezentantii scolii sustin ca incendiul ar fi izbucnit in urma unui scurtcircuit, dupa ce initial…

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat, vineri, referitor la miniștrii cu „probleme penale”, ca exista o prezumtie de nevinovatie si ca instantele de judecata decid asta, si nu „anumiti deontologi”. „Cine are probleme penale? Eu stiu ca in toata lumea asta exista o prezumtie de…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, a scapat definitiv de controlul judiciar impus intr-un dosar instrumentat de DNA. Controlul judiciar a fost revocat, vineri, de Curtea de Apel Cluj, fața de Catalin Cherecheș, reales la scrutinul local din iunie 2016 in functia de primar al municipiului Baia…

- Contestațiile asupra controlului judiciar in care a fost plasat Ionel Arsene de Tribunalul Bacau se vor judeca luni, 29 ianuarie, la ora 11, la Curtea de Apel Bacau, dupa cum o confirma portalul instanțelor. Dupa cum ați putut citi aici , atat Ionel Arsene, cat și procurorii DNA Bacau au contestat masura…

- Istoricul Neagu Djuvara, care a incetat, joi, din viața, a adresat ultimul sau mesaj romanilor prin albumul „100 ROMANI DE CENTENAR”, scrie Qmagazine. „In acești 100 de ani, am avut doua mari personalitați care au facut cunoscuta Romania universal: Brancuși și George Enescu. N-avem nevoie de nimeni…

- Direcția Naționala Anticorupție susține, in ordonanța prin care s-a dispus urmarirea penala a liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, ca jurnalistul Dan Turturica, fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, in prezent redactor-șef digi24.ro, ar fi intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan. Banii au…

- Presedintele comisiei parlamentare pentru alegerile din 2009, deputatul Oana Florea, a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementare de a nu mai…

- Manifestanții din Piața Universitații au trecut la violențe imbrancindu-se cu jandarmii care au incercat sa-i opreasca sa ajunga pe Bulevardul Magheru. Protestatarii au forțat cordonul de jandarmi și au patruns, sambata seara, la ora 18.30, pe carosabilul din Piața Universitații. Doua persoane au fost…

- Nu mai puțin de 86 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, majoritatea in judetele Vaslui si Prahova, dar si in Capitala. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana…

- Aproape imediat dupa ce completul de judecata l-a anunțat ca a nu va fi arestat preventinv, decizia fiind aceea a controlului judiciar, Ionel Arsene a postat un mesaj pentru familie și susținatori, in care iși susține nevinovația și declara ca va continua activitatea de la Consiliul Județean Neamț.…

- "Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost pus in libertate de instanța. Era normal sa se intample asta dupa ce la baza acelei mizerii de dosar pentru ceva ce s-ar fi petrecut acum 5 ani, nu exista nimic altceva decat denunțul unui arestat. Cel indicat de denunțator ca ar fi fost…

- Tribunalul Bacau a decis, vineri, cercetarea sub control judiciar a presedintelui PSD Neamt, Ionel Arsene. Decizia nu este definitiva. Fostul deputat este acuzat de trafic de influenta, fapta pe care ar fi comis-o in 2013.

- Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost eliberat de judecatori sub control judiciar, dupa ce acesta fusese reținut, joi, de procurorii DNA pentru trafic de influența. Instanța Tribunalului Bacau a decis, vineri, eliberarea lui Ionel Arsene, respingand cererea procurorilor DNA de…

- Fosta sefa a CSM, procuroarea Oana Schmidt-Haineala a fost numita, vineri, de ministrul justitiei, Tudorel Toader, in functia de șef al Corpului de control. Numirea Oanei Haineala in aceasta functie s-a facut prin ordinul direct al ministrului Justitiei, pentru acesta demnitate nefiind necesar acordul…

- Tribunalul Bacau a respins cererea de arestare preventiva, formulata de DNA Bacau și a decis ca Ionel Arsene sa fie cercetat sub control judiciar pe o durata de 60 de zile. Cel mai mult probabil procurorii DNA vor contesta decizia instanței, situație in care propunerea de arestare ajunge pe rolul Curții…

- Fostul primar din Piatra Neamț, Gheorge Ștefan – “Pinalti” – cel care ar fi formulat la DNA denunțul impotriva președintelui CJ, Neamț, Ionel Arsene – și omul de afaceri Adrian Porumboiu s-ar fi intalnit cu Arsene intr-un restaurant din București, iar acolo i-ar fi oferit bani acestuia din urma, pentru…

- Ionel Arsene – președinte al PSD Neamț și al Consiliului Județean Neamț – a fost reținut, joi, de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita cu cinci ani in urma. Arsene este acuzat de trafic de influența. Motivul: “proba-regina” a procurorilor este declarația unui martor…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a primit, luni, trei seturi de documente din partea Poliției Romane, inclusiv nota-raport prezentata, la finele saptamanii de chestorul Bogdan Despescu (șeful poliției) fostului premier Mihai Tudose. Conținutul acesteia din urma va fi analizat de Corpul de Control…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- Procurorii Parchetului General au extins urmarirea penala in cazul polițistului-pedofil Eugen Stan, pentru a cerceta daca acesta a fost protejat de polițiștii Secției 18, unde era inregistrata tentativa de viol asupra femeii de 34 de ani, atacate in casa. In cursul zilei de vineri, procurorii Sectiei…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, joi seara, ca nu va demisiona de la conducerea institutiei. Ea a prezentat, in schimb, documentul ce reprezinta acceptul initial al șefului DGA, Catalin Ionita, de a prelua conducerea Politiei Romane, desi ulterior, in urma presiunilor facute asupra…

- Inspecția Judiciara a demarat verificari la Parchetul Judecatoriei Sectorului 5, dupa ce s-a autosesizat cu privire la informațiile aparute in spațiul public despre dosarele penale mai vechi in care ar fi fost vizat polițistul pedofil și care au ramas nesoluționate. Sesizarea din oficiu are in vedere…

- Agentia americana de rating Fitch a reluat miercuri avertizarea referitoare la posibilitatea ca SUA sa isi piarda ratingul de top “AAA”, daca plafonul datoriei nu va fi ridicat in lunile viitoare, potrivit Reuters. Departamentul american al Trezoreriei isi va epuiza toate optiunile de creditare, urmand…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. “Daca bursa ar fi un barometru pentru economie,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea retine 15% din banii recuperati de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. Reprezentanții Ministerului Finantelor au precizat ca urmaresc astfel stimularea angajatilor fiscali pentru ca aceștia sa ramana in sistem. Asta dupa…

- Deprecierea de vineri a leului poate fi pusa pe seama faptului ca, la final de an, avem mai putine tranzactii pe piata valutara, dar si pe seama incercarilor de pozitionare pe piata pentru “partida viitoare”, din 2018, spune Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Ionel Valentin Vlad, Presedintele Academiei Romane, a murit duminica, la 74 de ani, la locuinta sa din Bucuresti, in urma unei indelungi suferinte. Potrivit Biroului de presa al Academiei Romane, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi inmormantat cel mai probabil vineri, 29 decembrie, locul inhumarii…

- Fostul ministru al administrației și dezvoltarii regionale din Guvernul Cioloș, Vasile Dancu, este audiat, joi, la Direcția Naționala Anticorupție. Fostul ministru a sosit in jurul orei 14 la sediul DNA, dar nu a facut niciun fel de declarație. Andrei Tudor Stirea Vasile Dancu, la DNA a aparut prima…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, are probleme cu declarația de avere, din care ii dispare brusc un autoturism, fara a preciza motivele absenței din documente. Judecatorul Bogdan Mateescu, susținator fervent al manifestarilor de strada și vehement oponent…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Mariana Ghena, a declarat, vineri, ca membrii Consiliului nu sunt de acord cu infiintarea sectiei de investigare a unor infractiuni din Justitie și a adaugat ca aceasta nu este necesara. “Plenul CSM a exprimat un aviz negativ și cu privire la…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, la Parlament ca, in opinia sa, nu ar fi nevoie de mitinguri de sustinere asa cum au anuntat anumiți lideri ai PSD ca intentioneaza sa organizeze in zilele urmatoare. ”Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea…