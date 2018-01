Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bacau a admis contestația formulata de procurorii DNA și a decis sa-l trimita dupa gratii pe Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț. Acuzat de trafic de influența de pe vremea cand deținea funcția de deputat de Neamț, Arsene a fost plasat, inițial, sub control judiciar…

- In urma a trei perchezitii efectuate pe raza municipiului Slatina, a fost destructurata o grupare infractionala specializata in trafic de droguri de risc si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile a avea efecte psihoactive. Potrivit Politiei Romane, la data de 26 ianuarie a.c., politisti…

- Barbatul care și-a ucis soția intr-o gradinița din Sectorul 2 al Capitalei, unde femeia, care era directoarea unitații, dormea tocmai pentru ca se temea de acesta, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit unei decizii de sambata a Tribunalului București.

- Tanarul din comuna Modelu, suspectat de injunghiere unui barbat din Calarasi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Tribunalul Calarasi a dispus joi, 25 ianuarie, trimiterea dupa gratii a agresorului d ela stadion.

- Plutonierul Florin Oprea, care si a injunghiat mortal concubina intr un coafor din Titu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr o decizie a Tribunalului Militar, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Oprea va fi dus in Arestul IPJ Dambovita. Barbatul si a injunghiat, marti,…

- Talhar de meserie la doar 19 ani, un tanar din Timisoara a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a fost depistat de oamenii legii. Politistii din cadrul Sectiei 1 Timisoara l-au retinut luni, in 15 ianuarie, barbatul fiind cautat pentru o talharie comisa cu doar cateva zile in urma. Dupa…

- Magistratii de la Tribunalul Bacau au respins cererea procurorilor DNA ca Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt sa fie cercetat in stare de arest preventiv. Seful CJ fusese retinut pentru 24 de ore, si a fost plasat sub control judiciar.

- Polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale – Dolj, Compartimentul ,,Urmariri” și Biroul B.S.J. au organizat, ieri, o acțiune pe linia persoanelor urmarite in temeiul legii. Cu aceasta ocazie l-au depistat pe numitul Z. Dan, de 64 de ani, din Craiova, ...

- In fata magistratilor tanarul vinovat de tragedie a spus ca nu ar pierdut controlul volanului si ca i-a lovit pe cei doi prieteni dupa ce varul victimei ar fi incercat sa arunce cu piatra in masina pe care o conducea, informeaza Romania TV. Baiatul acuzat neaga insa totul. Citeste si Un tanar…

- Un barbat in varsta de 24 de ani din judetul Valcea a fost arestat preventiv dupa ce a abordat pe strada doua fete cu varste de 11, respectiv 12 ani, iar pe una dintre acestea a urmarit-o pana in scara blocului, unde a avut fata de ea un comportament exhibitionist.Mama fetei a sunat la Politie,…

- – el mai avea un dosar penal pentru conducere fara permis Barbatul de 32 ani, din comuna Letea Veche, care a surprins si accidentat mortal, la sfarsitul saptamanii trecute, un localnic de 56 de ani, care ar fi iesit cu bicicleta in drumul comunal 87, din satul Siretu, fara sa-i acorde prioritate autoturismului,…

- „În ceea ce priveste acuzatia de utilizare în cadrul... a unui aparat meduical performant marca...aflat în posesia...activitate ce s-ar fi realizat cu începere din cursul anului 2007 (...), retine ca aceasta nu se verifica. (...) Este de retinut - din nou - referirea…

- Adolescentul de 16 ani din localitatea Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, care a produs trei accidente rutiere in urma carora o fata de 16 ani a murit si alte cinci persoane au fost ranite grav a fost arestat preventiv, duminica, transmite corespondentul ...

- “La data de 3 ianuarie, barbatul în vârsta de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost prezentat Parchetului de pe lânga Judecatoria Cluj-Napoca care a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale fata de suspect, pentru savârșirea infracțiunilor de viol și furt calificat,…

- La data de 17.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata s ta i Terorism – Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Maftei Velu Cornel pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc,…

- UPDATE 11: 20: Alexandru Romașcu, barbatul care se afla in dreapta șoferului, a fost declarat mort in urma cu puțin timp de personalul de pe ambulanța. Marian Bostan, șoferul autoturismului se afla in stare critica, acesta a suferit mai multe traumatisme cranio-cerebrale. Medicii fac eforturi pentru…

- La o saptamana de cand a fost arestat pentru 30 de zile, elevul in clasa a VIII-a, de la Scoala Gimnaziala Poroschia, care a agresat o profesoara la sfarsitul orei, a fost eliberat in data de 12 decembrie 2017. Agresorul, Alin Valetin Paun, in varsta de 16 ani, fusese arestat preventiv in data de 7

- Un barbat din judetul Iasi care i-a atacat pe politisti si a spart geamurile autospecialei de interventie a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de distrugere, lovire si ultraj. Daniel Ilas, domiciliat in comuna Deleni, judetul Iasi, a fost arestat pentru 30 de zile, decizia fiind luata de…

- Un adolescent in varsta de 16 ani, elev in clasa a opta la școala generala din comuna teleormaneana Poroschia, a fost arestat preventiv, joi, intr-un dosar in care este cercetat pentru agresarea unei profesoare.

- Un barbat din Suceava a fost arestat preventiv pentru viol in forma continuata. Acesta este acuzat ca in ultimul an si jumatate le-a violat in mod repetat pe fiicele minore ale concubinei sale.

- Perchezitiile desfasurate in aceasta dimineata la locuinta fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili, in prezent lider al Miscarii Fortelor Noi din Ucraina, au generat un imens scandal la Kiev.

- Razvan Rentea (33 de ani), din Satu Mare, nu recunoaste faptele care i-au fost imputate de anchetatori, afirmand chiar si la intrarea la tribunal ca este nevinovat, ca nu si-a ucis parintii si bunica. Miercuri, Rentea a primit mandat de arestare pentru 30 de zile.

- Un tanar aflat la volan sub influenta alcoolului, care a accidentat mortal o femeie si a ranit o grav pe nepoata acesteia, in timp ce erau angajate in traversarea unei strazi din Aiud, pe trecerea pentru pietoni, a fost marti arestat preventiv, pentru 30 de zile, de catre magistratii Judecatoriei Aiud,…

- In urma investigațiilor și a activitatilor de cercetare penala efectuate, polițiști din cadrul Politiei Municipiului Turda, Biroul de Investigații Criminale, au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale, fața de un barbat de 33 de ani, din comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj, pentru savarșirea…

- Un barbat de 33 de ani este arestat preventiv pentru violare de domiciliu și distrugere. El ar fi intrat in podul locuinței fostei soții și ar fi aprins intenționat mai multe articole de imbracaminte.

- Barbatul s-a intalnit cu agresorii in localitatea Nicula. Cei trei l-au batut cu bestilitate, dupa care l-au lasat inconstient pe strada. Scandalul a pornit din cauza unei fete. Aceasta a fost iubita victimei, iar acum este prietena unuia dintre agresori. Barbatul a fost gasit intr-o balta…

- Polițiști din Segarcea au efectuat, duminica dupa amiaza, semnal regulamentar de oprire unui autoturism inmatriculat in Dolj, care se deplasa pe DC 95, in comuna Calopar, iar din cauza faptului ca șoferul acestui autovehicul nu a oprit la semnalul polițiștilor, ...

- Secretarul de stat în Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) Veaceslav Șaramet, care conduce o delegație comuna a MRP - MAI în regiunea Lamezia Terme, a declarat sâmbata, pentru Agerpres, ca în cazul

- Un tanar din localitatea argeseana Slobozia, suspectat ca si-a santajat fosta iubita cu imagini compromitatoare, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Arges, tanarul este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de santaj…

- Un barbat din comuna Miraslau, judetul Alba a fost retinut de politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Aiud – Postul de Politie Miraslau dupa ce acesta ar fi agresat-o pe fiica sa in varsta de 16 ani si a ignorat un ordin de protecție, emis de catre Judecatoria Aiud, prin care barbatul era obligat…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un adolescent acuzat de comiterea unei tâlharii.”La data de 19 noiembrie a.c., în urma investigațiilor efectuate de catre polițiștii de investigații criminale, a fost identificat și reținut un tânar, de 16 ani, din…

- Un tanar de 24 de ani din Calarasi a ajuns dupa gratii pentru 30 de zile deoarece si-a batut bunicul. Iute la manie, suspectul nu a mai tinut cont de varsta batranului, 70 de ani, si l-a lovit fara mila, in timpul unui scandal.

- • un nemtean din Roznov a fost arestat preventiv pentru trei infractiuni de viol • faptele au avut loc pe parcursul anului trecut si in aceasta vara • victimele aveau 12, respectiv 14 ani • acuzatului i se mai spune si „Parintele“ deoarece mai presta ca si cintaret bisericesc • „Parintele“ din Roznov…

- Un barbat de 33 ani, din Galati, a fost arestat preventiv, luni, pentru ultraj dupa ce duminica a provocat un scandal in fata unui magazin si a lovit doi politisti. Potrivit reprezentantilor Parchetului de langa Judecatoria Galati, incidentul s-a petrecut in fata unui magazin din centrul municipiului…

- Polițiștii din cadrul Secției 11 Poliție Rurala Zatreni au reținut marti, 31 octombrie, un barbat din comuna Lacusteni, care și-a agresat fizic fiica. La data de 30 octombrie, polițiștii au fost sesizați de o femeie din comuna Lacusteni, cu privire ...

- Anchetatorii au retinut marti seara un suspect in varsta de 58 de ani, banuit ca ar fi cel care a impuscat doi barbati pe un camp de langa Targoviste. Suspectul este vanator autorizat, detine legal o arma de vanatoare, insa nu-si platise cotizatia catre Asociatia Vanatorilor, motiv pentru care nu avea…

- Un presupus militant islamist a fost arestat miercuri dupa ce a ranit cu un cuțit doi polițiști in apropierea sediului parlamentului Tunisiei, a anunțat Ministerul de Interne tunisian, informeaza Reuters, AFP și dpa. Suspectul a ''recunoscut ca și-a însușit puncte de vedere…