Stiri pe aceeasi tema

- Borboly precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca stergerea dovezilor constituie o infractiune si sustine, cu ajutorul unor fotografii, ca persoanele care au incercat sa inlocuiasca scandurile rupte din poarta de intrare in Cimitirul eroilor ar fi angajatii primariei Darmanesti. 'Fotografiile…

- Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, il acuza pe primarul din Darmanesti, judetul Bacau, ca incearca sa acopere distrugerile portii de intrare in Cimitirul eroilor din Valea Uzului, fapt considerat ilegal, intrucat exista o ancheta in derulare. Borboly precizeaza,…

- Zeci de romani au patruns, joi, cu forța, in cimitirul eroilor din Valea Uzului (Harghita), unde maghiarii au facut un lanț uman, potrivit Antena 3. Cordonul de siguranța al jandarmeriei a fost spart și forțele de ordine fac eforturi sa impiedice declanșarea unui conflict fizic intre romanii și maghiarii…

- "In contextul Sarbatorii Inaltarii Domnului, consacrata si ca Zi a Eroilor, au loc mai multe manifestari religioase, de cinstire a eroilor neamului. Un asemenea ceremonial religios are loc si la Cimitirul International al Eroilor de la Valea Uzului. Fac un apel la buna intelegere, la calm pentru…

- Consiliul Județean Harghita a adoptat astazi o serie de hotarari care au in vedere finanțarea mai multor investiții din zona Gheorgheni. Totodata, s-au dezbatut aspecte și despre situația cimitirului militar de la Valea Uzului, unde maine va avea loc un protest pașnic la care Borboly Csaba a invitat…

- Consiliul Județean Harghita anunța, intr-un comunicat, ca primarul localitații Sanmartin, Gergely Andras a inchis, miercuri, temporar pentru 30 de zile cimitirul de la Valea Uzului. Masura vine dupa ce autoritațile guvernamentale și din Bacau au... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor anunta, intr-un comunicat oficial, ruperea protocolului de colaborare cu alianta PSD-ALDE, in urma scandalului legat de profanarea mormintelor soldaților maghiari din cimitirul din Valea Uzului. Kelemen Hunor spune ca, in aceasta dimineața, Poliția din Bacau a efectuat…

- "In aceasta dimineața, Poliția din Bacau a efectuat percheziții la domiciliul viceprimarului din Sanmartin și la Primaria Sanmartin. Viceprimarul LASZLO Antal a fost dus pentru audieri la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Harghita, in condițiile in care nu a fost nimeni tras la raspundere…