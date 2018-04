Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, le-a dat o lecție consilierilor locali și primarului Emil Boc, spunând ca orașul ar trebui sa se laude cu spitale performante, nu cu sali de sport și cu biserici care sclipesc de lux. ”Eu am o alta expertiza despre…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat miercuri, 28 martie, delegarea serviciilor de administrare a parcajelor publice, cimitire și crematorii, spații verzi, lacuri, ștranduri, afișaj stradal, locuințe și spații comerciale, dar și optimizarea circulației, modernizarea și intreținere drumuri,…

- Finantare de la Banca Mondiala, alocare guvernamentala sau un imprumut bancar pentru urmatorii 20 25 de ani acestea sunt solutiile avansate de administratia judetului Constanta cand vine vorba despre realizarea spitalului regional si a sectiei de pediatrie neonatologie.Presedintele CJC, Horia Tutuianu,…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, va supune spre aprobare plenului forului administrativ județean, in cadrul ședinței din data de 29 martie a.c., inițiativa derularii unui proiect cu finanțare europeana nerambursabila care urmarește dotarea cu aparatura medicala de ultima generație…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a raspuns marti acuzatiilor conform carora liberalii s-ar opune initiativelor primarului Capitalei, Gabriela Firea, aratand ca proiectele edilului general nu se vad, deoarece ele nu exista, si nu pentru ca le-ar boicota PNL. "Doamna primar se…

- Primarul General, Gabriela Firea, ii cere lui Cristian Busoi sa nu priveze Bucurestiul de parcari sau de masurile de imbunatatire a traficului, propuse de actuala administratie O serie de proiecte vitale pentru dezvoltarea Capitalei, menite sa continue implementarea unor mai bune servicii publice in…

- S-A STABILIT! Cota de participare a comunei Șelimbar pentru cofinanțarea proiectului ”Sprijin pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata, din regiunea Sibiu – Brașov, in perioada 2014 – 2020” a fost…

- Conducerea raionului Ialoveni refuza sa mai organizeze evenimentele planificate cu ocazia implinirii a 100 de ani la Unirea Basarabiei cu Țara-Mama Romania, chiar daca fostul președinte, Anatolie Dimitriu, semnase o dispoziție privind marcarea „Anului 2018 – Anul Centenarului Marii Uniri”. Dintr-o scrisoare…

- In baza parteneriatului incheiat de Universitatea de Vest „Vasile Goldis” cu Primaria si Consiliul Judetean Arad, pentru dezvoltarea invatamantului medical, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, presedintele Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, a participat vineri 16.03.2018, alaturi de primarul…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, s-a aflat ieri la Bistrița, unde s-a intalnit cu liderii fotbalului local. Jurnaliștii l-au intrebat despre proiectele sale legate de reinvierea fotbalului bistrițean, insa președintele a preferat sa comenteze despre trecut, decat sa vorbeasca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la congresul extraordinar al partidului, ca sunt cel putin sase domenii prioritare in Romania prin care isi poate maximiza dezvoltarea, printre care infrastructura, agricultura si IT. "Sunt cel putin sase domenii prioritare in Romania prin resursele…

- Sunt multe domenii unde Timișul mai are de lucru, de la dezvoltarea turismului balnear pana la dezvoltarea infrastructurii. Reprezentanții Asociației pentru Dezvoltarea și Promovarea Turismului in Timiș (APDT) au inceput, inca de la finalul anului trecut, sa lucreze la strategia turistica…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de luni, 5 martie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca Rusia detine arme hipersonice si a inceput dezvoltarea armamentului strategic, care sa fie imun in fata sistemelor de aparare antiracheta, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik. Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi in discursul sau…

- Dragnea: Nu procurorii fac Guvernul. De ce nu ar putea continuaToader ca ministru al Justitiei? Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca a fost multumit de prestatia pe care Tudorel Toader a avut-o in sedinta CSM, afirmand ca nu vede de ce acesta ar trebui revocat, afirmand ca „procurorii…

- LPF a aprobat aducerea arbitrilor straini in Liga 1. In play-off, tot cu ”centrali” romani! In Adunarea Generala de marți, Liga Profesionista de Fotbal a aprobat aducerea arbitrilor straini la meciurile din Liga 1. Astfel, propunerea reprezentanților FCSB a fost aprobata, cu o condiție: ca ambele echipe…

- ​Analiza repartitiei fondurilor publice de la Consiliul Judetean Valcea spre UAT-uri in perioada 2008-2018 (document atasat) ne arata ca indiferent de majoritatea politica ce a condus acest judet in ultimii 10 ani, distributia fondurilor publice a avut un important caracter politic. Astfel, indiferent…

- Romanii plecați in SUA vor sa ridice un spital american la Cluj Un grup de oameni de afaceri din New York - care a creat un fond de investiții de 1,5 miliarde de dolari pentru Europa Centrala și de Est (ECE) - i-a dezvaluit președintelui Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Județului ca vizeaza construirea…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a avut o intalnire, marți, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputaților. Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm,…

- Consiliul Județean Cluj a aprobat alocarea unei sume importante pentru organizarea Olimpiadei Internaționale de Matematica de la Cluj. În cadrul ședinței ordinare din data de luni, 19 februarie a.c., Consiliul Județean Cluj a aprobat proiectul de hotarâre…

- Lucrari de reabilitare și modernizare pe 304 km de drumuri, la Cluj FOTO/LISTA Consiliului Județean Cluj a aprobat luni, lista celor 26 de drumuri județene pe care se vor executa in 2018 lucrari complexe de modernizare și reabilitare. Potrivit Consiliului Judetean Cluj, este vorba de lucrari…

- „Clujul este un oras pretentios, clujenii sunt o comunitate ambitioasa. Suntem pretentiosi si ambitiosi pentru ca suntem al doilea oras al tarii, resedinta istorica si culturala a Transilvaniei. Suntem ambitiosi datorita universitatilor noastre, suntem ambitiosi datorita industriei medicale…

- Bogdan Petrovai: „Apartamentele se vor ieftini cu 10% la Cluj in acest an” Creșterea ratelor la creditele ipotecare, restrangerea programului Prima Casa și restricțiile fiscale introduse de guvern vor duce in acest an la diminuarea cererii pentru o locuința la Cluj, estimeaza - la Realitatea FM…

- In contextul pregatirii programelor de lucrari pentru anul 2018, președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tise, impreuna cu conducerea Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului au analizat bilanțul lucrarilor de reabilitare, modernizare și intreținere executate…

- In cea de-a treia zi a targurilor internationale ”Aerospace & Automotive Meetings Romania”, organizate la ROMEXPO Bucuresti de Advanced Business Events, ADR Centru a pregatit, pentru prima data in cadrul unui astfel de eveniment derulat in Romania, cateva vizite de documentare si informare a participantilor…

- Anunț important facut de deputatul Marcel Ciolacu pe pagina sa de socializare. Anul acesta, județul nostru va beneficia de o suma importanta de bani, care vor fi direcționați spre dezvoltarea și modernizarea comunelor. Cu sumele de care va beneficia Buzaul se vor asfalta strazi, se vor reface școli,…

- Consilierii județeni buzoieni sunt convocați joi, in ședința ordinara, cu o saptamana mai devreme decat de obicei, pentru ca proiectele supuse spre aprobare sunt urgente. Din aceasta saptamana exista toate șansele ca județul Buzau sa aiba buget pentru anul in curs. Consilierii județeni au fost convocați,…

- Se discuta despre BANI! Și nu oricum! Joi, 15 februarie, consilierii județeni sibieni sunt convocați in ȘEDINȚA EXTRAORDINARA. Dezbaterile vor avea loc incepand cu orele 15.00. Read More...

- Consiliul Judetean Sibiu a castigat doua proiecte europene in valoare totala de aproximativ 240 mil. lei (peste 52 mil. euro) pentru reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ 106 Agnita-Sighisoara si DJ 106B A1-Ocna Sibiului-Loamnes-Sorostin-Tapu. Proiectele sunt finantate in cadrul Programului…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat miercuri ca in urmatoarele doua saptamani parlamentarii ALDE vor definitiva proiectul de lege privind functionarea comisiilor parlamentare de ancheta si cel privind infiintarea Autoritatii Nationale Unice de Interceptari, acte normative care vor…

- Comunicat: Domnule Horia Nasra, dezvoltarea județului a fost, este și va fi o prioritate pentru PNL Cluj, deși dumneavoastra sunteți deranjat de acest lucru! Președintele PSD Cluj, deputatul care uita mereu

- Alocarea de fonduri de la Consiliul Județean Cluj este in funcție de apartenența politica a primarilor din județ, cei de la PNL (partid din care face parte și președintele Consiliului Județean, Alin Tișe) primind mai mulți bani decat cei de la PSD. Campia Turzii, care este jumate cat Turda, dar este…

- Consilierii judeteni PSD Cluj nu vor sustine un buget in care nu se regasesc alocate sume de bani pentru sustinerea anului centenarului 2018, in consecinta propunem si sustinem alocarea a cel putin 3 milioane lei pentru actiuni culturale care marcheza o suta de ani de la Marea Unire. Astfel, la capitolul…

- Consilierii județeni ai PSD Cluj reclama faptul ca pe drumurile licitate și câștigate de firma Kiat în 2012 nu s-a lucrat deloc, în ultimii 6 ani. ”În urma dezbaterilor din Consiliul Judetean Cluj, în anul 2017, s-a stabilit…

- „Am transmis catre Consiliul Judetean Arad lista cu proiectele pentru care este necesara cofinantarea din bugetul judetului. Avem multe proiecte pe care dorim sa le punem in practica si sper ca administratia judeteana sa vina si in sprijinul comunitatii din orasul Pancota. Proiectele pentru care am…

- Ministrul Sanatatii, Florian-Dorel Bodog, a raspuns interpelarii deputatului PSD Cristina Burciu, referitoare la asistenta medicala primara din mediul rural al judetului Cluj. Potrivit documentului, parlamentarul turdean a fost informat ca in 73 din cele 75 de comune ale judetului Cluj sunt organizate…

- Dezvoltarea relatiilor economice si comerciale cu Kazahstanul constituie o prioritate in strategia de relatii externe a Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a declarat presedintele Camerei bucurestene, Sorin Dimitriu, la intalnirea cu Daulet Batrashev, ambasador extraordinar…

- Singurul vicepremier buzoian din istoria post-decembrista, social-democratul Marcel Ciolacu, si-a incheiat mandatul brusc, luni seara, dupa ce Comitetul Executiv National al PSD a decis retragerea sprijinului politic fata de premierul Mihai Tudose. Imediat dupa ce acesta din urma a anuntat ca pleaca…

- Criza politica loveste in moneda nationala. Leul, la cel mai redus nivel Criza politica a determinat o depreciere a monedei nationale, BNR comunicind un curs de 4,6599 lei/euro, cel mai redus nivel din toate timpurile. Pe piata valutara interbancara euro a atins înainte de ora 13.00…

- La puțin timp dupa depunerea demisiei de onoare, Marcel Ciolacu a transmis un mesaj pe pagina sa oficiala de Facebook, in care anunța ca se va intoarce in Parlament unde se va implica in mod special pentru dezvoltarea județului Buzau. „Mulțumesc premierului Mihai Tudose, intregii echipe guvernamentale…

- Cu toate ca in marile orase ale tarii numarul de locuri de parcare a ajuns o mare problema (vezi Clujul), in Campia Turzii nu pare a fi cazul. Vezi care este raportul de masini vs locuri de parcare! Read More...

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost prezent azi la Turda, unde a participat la dezvelirea Monumentului Libertații Religioase, cu ocazia implinirii a 450 de ani de la proclamarea libertații religioase, care a avut loc in Dieta de la Turda,care marcheaza și inceputul religiei unitariene. Read More...

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, l-a acuzat vineri pe presedintele american, Donald Trump, ca doreste "cu disperare" sa saboteze acordul privind programul nuclear iranian care, in opinia sa, "nu poate fi renegociat", transmite AFP. "Politica lui Trump si anuntul facut…

- Președintele PNL Argeș, Adrian Mițescu a aratat, in prima conferința de presa din acest an a partidului, hotararea Consilului Local Pitești din aprilie 2017 in care se stipula ca taxele și impozitele piteștenilor nu vor fi modificate. In ciuda acesteia, in decembrie, in ultima ședința a Legislativului…