Preşedintele Cipru, nemulţumit de embargoul SUA asupra armelor Anastasiades s-a declarat intristat de amendamentele care 'afecteaza in mare masura independenta si suveranitatea Republicii Cipru'. 'Pana in prezent, facilitati pentru orice tara au fost intotdeauna acordate din motive umanitare si nu cred ca pot fi stabilite asemenea conditii, in special de catre o tara, si vorbesc despre America, cu care cautam sa ne consolidam in continuare relatiile. Am impresia ca amendamentul a fost nefericit', a spus el. Conditia ce impune presedintelui american sa certifice ca 'guvernul Republicii Cipru a facut si continua sa faca pasii necesari pentru a refuza accesul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

