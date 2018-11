Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate ONU, ca autoritațile din China au incercat sa interfereze in alegerile generale din Statele Unite din luna noiembrie. In replica, Administratia de la Beijing a respins "aceste acuzatii lipsite…

- Administratia de la Beijing a respins, miercuri, acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, privind tentativa Chinei de a influenta scrutinul partial american, informeaza mediafax. "Nu ne-am implicat si nu ne implicam in afacerile interne ale niciunei tari. Refuzam sa acceptam aceste acuzatii…

- Guvernul de la Beijing are dificultati in a continua negocierile comerciale cu Statele Unite, deoarece Administratia Donald Trump a pus "cutitul la gatul Chinei", afirma Wang Shouwen, adjunctul ministrului chinez al Comertului, citat de site-ul agentiei Reuters.Citește și: Dragnea a demarat…

- Guvernul de la Beijing are dificultati in a continua negocierile comerciale cu Statele Unite, deoarece Administratia Donald Trump a pus "cutitul la gatul Chinei", afirma Wang Shouwen, adjunctul ministrului chinez al Comertului, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro se afla in vizita la Beijing pentru a discuta despre acorduri economice, in timp ce Venezuela, tara membra a OPEC, aflata in criza, incearca sa convinga China, finantatorul-cheie al Venezuelei, sa-i acorde noi imprumuturi, relateaza vineri agentia Reuters,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro se afla in vizita la Beijing pentru a discuta despre acorduri economice, in timp ce Venezuela, tara membra a OPEC, aflata in criza, incearca sa convinga China, finantatorul-cheie al Venezuelei, sa-i acorde noi imprumuturi, relateaza vineri agentia Reuters. Ministrul…

- Ministrul de Finante japonez, Taro Aso si omologul sau chinez Liu Kun vor avea o intalnire oficiala la Beijing in data de 31 august, in incercarea de a imbunatati relatiile bilaterale in contextul tensiunilor comerciale dintre China si Statele Unite, relateaza Reuters.

- „Intr-o analiza deosebit de interesanta, dar si surprinzatoare privind razboiul comercial tot mai amplu intre Statele Unite si China, se releva faptul ca in acest moment statutul de lider maxim al presedintelui Chinei, Xi Jinping este pus la indoiala de liderii partidului comunist. Partidul…