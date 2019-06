Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping va sosi miercuri dupa-amiaza la Moscova pentru o vizita menita deschiderii unei „noi ere“ in prietenia dintre tara sa si Rusia, precum si consolidarii parteneriatului economic intre cele doua mari puteri intr-un context de sanctiuni si razboi comercial cu Statele Unite,…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei Albe,…

- Rusia va continua sa intervina în alegerile din SUA timp de zeci de ani de acum înainte, a declarat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, care a promis ca Washingtonul va contracara eforturile Moscovei, scrie AFP.În condițiile în care diplomația americana a denunțat…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a parasit Vladivostok, vineri, dupa prima sa întâlnire cu Vladimir Putin, care i-a permis sa-si afiseze legaturile cu aliatul istoric al Phenianului, în plin impas diplomatic cu SUA, relateaza Agerpres.Dupa o ceremonie militara, Kim Jong Un…

- CHIȘINAU, 26 apr - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca relațiile comerciale și economice ruso-chineze se dezvolta mai mult decât se planifica, cifra de afaceri din 2018 depașește 108 miliarde de dolari, a declarat liderul rus, deschizând discuțiile bilaterale ruso-chineze…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a decernat vineri un titlu universitar "prietenului" sau Vladimir Putin, cu prilejul unei vizite a liderului rus la Beijing, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Kim Jong Un a plecat din Rusia dupa intalnirea cu Vladimir Putin Diploma de doctor…

- Presedintele rus a subliniat ca Moscova si Washingtonul doresc ca statul nord-coreean sa-si abandoneze programul de arme nucleare. Dar a spus ca garantiile de securitate ar trebui sa fie subscrise de mai multe tari, sugerand un aranjament de genul formatului celor celor sase natiuni la care Rusia a…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un va face o vizita oficiala în Rusia, pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, conform informațiilor publicate de agenția de presa nord-coreeana KCNA, citeaza Mediafax.Vizita liderului nord-coreean a fost anunțata inițial de presa rusa,…