Președintele Chinei vizitează Monaco în toiul dezbaterilor privitoare la construcția noii rețele 5G Președintele Chinei, Xi Jinping, a gasit o țara europeana care nu se arata îngrijorata de influența crescânda a Chinei cu privire la globalizare sau de ambițiile sale de a acapara viitorul tehnologiei- Monaco. Xi a vizitat Monaco duminica în turneul sau european, informeaza Associated Press.

Turneul european în care a plecat liderul Chinei dezvaluie un continent divizat în raport cu planurile de viitor ale Chinei. Apariția lui Xi alaturi de prințul Albert și de prințesa Charlene a marcat prima vizita de stat a unui președinte chinez în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economia germana va inregistra in acest an un avans de doar 0,8%, fata de 1,5% cat se preconiza in luna noiembrie a anului trecut, din cauza unei cereri mai slabe pe principalele piete de export, a apreciat, marti, Consiliul inteleptilor - cei cinci economisti care sfatuiesc Guvernul de la Berlin.…

- Donald Trump are trei luni la dispozitie sa decida daca impune taxe vamale de 25% pentru importurile de masini din Uniunea Europeana. Producatorii germani vor fi cei mai afectati, de aici si reactia furioasa a cancelarului Angela Merkel. „Suntem mandri de masinile noastre, nici nu vad de ce n-am…

- Claudio Borghi, unul dintre liderii formatiunii Liga Nordului, aflata la guvernare, crede ca Italia va trebui sa iasa din Uniunea Europeana daca rezultatul scrutinului europarlamentar nu va permite reformarea Blocului comunitar."Cred ca aceasta oportunitate este ultima. Daca in urma acestor…

- Italia se confrunta cu cel mai mare exod al populației din ultimele trei decenii, in timp ce numarul de nou-nascuți a fost, anul trecut, cel mai mic din ultimul secol, scrie Financial Times. Problema demografică pune și mai multă presiune pe cea de-a treia economie a zonei euro, care…

- Statele Unite considera Uniunea Europeana ca fiind principala lor prioritate in eforturile globale de a-si convinge aliatii sa nu cumpere echipamente Huawei pentru retelele mobile de generatie viitoare, a declarat marti un oficial al Departamentului de Stat, transmite Reuters, conform news.ro.Dupa…

- Uniunea Europeana impune, de sambata, taxe vamale intre 18,8 și 79,3% pentru importurile de biciclete electrice chinezești, despre care fabricanții europeni spun ca beneficiaza de subvenții, scrie Mediafax . Masura apare in jurnalul oficial al UE, in urma unei propuneri a Comisiei Europene votata in…

- Euro a fost cotat vineri la 4,6975 lei de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR), un nou maxim istoric. Este pentru a șaptea oara in ultimele noua zile cand moneda europeana atinge un nou record. Scaderea vine in contextul in care Guvernul a instituit noi taxe la finele anului trecut pentru a ”petici”…