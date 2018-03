Stiri pe aceeasi tema

- Președintele chinez Xi Jinping (foto) poate ramane toata viața in aceasta funcție, dupa ce Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament prin care se elimina din Constituție limitarea la doua mandate. Mandatul actual al lui Xi Jinping se incheie…

- La 64 de ani, presedintele Xi Jinping ar putea ramane in fruntea tarii dincolo de 2023 dupa ce Adunarea Nationala Populara din China (forul legislativ) a abolit ieri limitarea numarului de mandate prezidentiale. Cu 2958 de voturi pentru (doua impotriva si trei abtineri), deputatii Adunarii Nationale…

- Parlamentul Chinei a eliminat, duminica, limita de mandate prezidentiale, dupa ce Partidul Comunist chinez a propus abrogarea unui articol din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, relateaza site-ul agentiei...

- Dintre cei aproximativ 3.000 de parlamentari, doar doi au votat impotriva si trei s-au abtinut. Este primul amendament adus Constitutiei Chinei in ultimii 14 ani. Membrii Partidului Comunist care au participat la sesiunea parlamentara de la Beijing au sustinut ca aceasta masura a fost solicitata…

- Adunarea nationala populara din China (forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce îi ofera actualului președinte Xi Jinping, posibilitatea de a ramâne la conducerea tarii si dupa…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la

- Liderul chinez, Xi Jinping, ar putea deveni presedinte pe viata, dupa ce Congresul National al Poporului, Parlamentul de la Beijing, a adoptat o serie de amendamente la Constituție. Astfel, a fost eliminata prevederea referitoare la limitarea mandatelor prezidentiale.

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- China se întoarce la perioada Mao Zedong. Adunarea Nationala Populara a abolit limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce usureaza calea actualului lider, Xi Jinping, de a ramâne presedinte pe viata.

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- Xi Jinping a devenit președinte pe viața in China. Parlamentarii chinezi au trecut, aproape in unanimitate, duminica, amendamentul constituțional care da voie președintelui Xi Jinping sa aiba un numar nelimitat de mandate pe viața. Potrivit AP News , in Congresul Național, aproximativ 3.000 de delegați…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera...

- Congresul chinez a votat, duminica, pentru inlaturarea limitelor mandatului prezidential, astfel ca Xi Jinping va ramane presedinte pe viata. Potrivit CNN, din cele 2.964 de voturi inregistrate, doar doua au fost impotriva acestei schimbari, in conditiile in care era nevoie de doua treimi…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- Presedintele american Donald Trump a recurs sambata la mediul sau favorit, Twitter, pentru a se referi la discutia telefonica pe care a avut-o cu omologul sau chinez Xi Jinping avand ca subiect Coreea de Nord, relateaza Reuters. "Presedintele chinez XI JINPING si cu mine am vorbit pe indelete…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, i-a declarat omologului sau american, Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat…

- Discutia a avut loc la o zi dupa ce Donald Trump si-a dat acordul sa participe la un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, 'intr-un loc si la un data ce urmeaza sa fie stabilite', potrivit Casei Albe.In cursul convorbirii, Xi i-a transmis lui Trump speranta sa ca toate partile vor…

- Aproape fiecare dintre noi in gandurile secrete pe care le avem ne dorim sa fim cel putin miliardari. Dar cu mai multa putere ne dorim sa conducem lumea si sa o facem perfecta – perfecta pentru interesele noastre, si apoi perfecta pentru toti cei pe care ii simtim aproape.

- China se pregatește sa intre intr-o noua etapa: aceea a conducatorului etern. Partidul Comunist de la Beijing a propus desființarea mandatelor limitate pentru președintele țarii. Cu alte cuvinte, Xi Jinping va ramane la putere și dupa 2023, cand i s-ar incheia actualul mandat.

- Litera ”n” a fost interzisa in China. Dupa ce China a eliminat limitarea mandatelor pe care le poate avea un președinte, pentru a-l lasa pe Xi Jinping sa fie șef al statului pe viața, Beijingul mai ia o decizie controversata, interzicand litera ”n” pe rețelele sociale, alaturi de anumite fraze. Potrivit The…

- China pare sa devina din ce in ce mai increzatoare in puterea militara pe care o are in Asia de Est. Ultimul gest al Beijingului a pus Coreea de Sud in garda. Seulul transmite ca provocarea militara a statului condus de Xi Jinping a venit fara vreo notificare prealabila și nu a fost aprobata de autoritațile…

- Politologul și scriitorul Dan Pavel avertizeaza ca partidul comunist chinez copiaza modelul ”Putin” și pregatește inlaturarea obstacolelor formale legale pentru a-l menține indefinit la putere pe Xi Jinping, ca președinte al ”republicii”.

- Investitorii chinezi, reputati pentru superstitiile lor, au cumparat masiv luni pe bursele locale actiuni ale companiilor al caror nume contine cuvinte precum "imperial" sau "imparat", in momentul in care o schimbare constitutionala ar putea sa il faca pe Xi Jinping presedinte pe viata, scrie AFP.

- Partidul Comunist Chinez (PCC) a propus ridicarea limitei constituționale de doua mandate pentru președintele țarii, deschizand astfel calea menținerii la putere a actualului lider de la Beijing, Xi Jinping....

- Bataie intre agenții secreți, dupa ce chinezii au vrut sa puna mana pe ”servieta nucleara” a lui Trump. Stiația s-a inchis intre autoritațile americane și chineze din cauza servietei cu ”documente nucleare” a lui Donald Trump, in timpul vizitei sale de la Beijing din noiembrie 2017. Mai mulți militari…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma cutremurului cu magnitudinea 6 care a lovit in urma cu doua zile estul Taiwanului a crescut la noua, 266 de persoane fiind ranite si 60 date in continuare disparute, au indicat joi autoritatile, citate de DPA. Majoritatea celor dati…

- Sirimavo Bandaranaike era obișnuita cu politica. Tatal sau era membru al Senatului. Dorind ca fiica sa sa aiba o educație aleasa, parinții sai au trimis-o la una dintre cele mai bune școli cu internat. Dupa ce a terminat studiile, ea s-a axat pe voluntariat. A mers zeci de kilometri prin jungla pentru…

- Sotia presedintelui Frantei este un veritabil pop-star in China. Dincolo de tinutele luxos-adolescentine pe care le-a purtat Prima Doamna de la Elysee, chinezii s-au imbulzit fascinati sa vada o sotie de sef de stat mai varstnica cu 25 de ani decat presedintele Emmanuel Macron. Cuplul Macron s-a intalnit…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care si-a inceput ieri prima vizita de stat in China, i-a oferit omologului sau Xi Jinping un murg din Garda Republicana franceza, o ”diplomatie a calului” inedita si un gest de prietenie fata de gazda sa, a informat palatul Elysee. ”In timpul vizitei sale la Paris,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput astazi prima sa vizita de stat in China, insotit de sotia sa, Brigitte, in orasul nordic Xi’an, faimos pentru soldatii de teracota construiti cu 250 de ani inaintea erei noastre si fost punct de plecare pe vechiul Drum al Matasii.

- Intr-un discurs fara precedent și ținut in fața a peste 7.000 de soldați inconjurați de echipamente militare (tancuri și avioane de lupta), presedintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte. Discursul de doua minute a fost transmis online in toate…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care incepe luni prima sa vizita de stat in China, va oferi omologului sau chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicana - o "diplomatie a calului inedita&...

- "In timpul vizitei sale la Paris, in 2014, presedintele Xi a fost escortat de la Domul Invalizilor la Palatul Elysee de 104 calareti ai Garzii republicane si a fost fascinat de aceasta demonstratie de maiestrie", a explicat presedintia."Dornic sa stabileasca legaturi de prietenie cu sefii…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care incepe luni prima sa vizita de stat in China, va oferi omologului sau chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicana - o "diplomatie a calului inedita" si totodata un gest de prietenie fata de gazda sa, a indicat presedintia franceza pentru AFP.…

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut, joi, armatei tarii sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte in demersul de aparare a poporului, pe fondul intensificarii tensiunilor din Peninsula Coreeana, relateaza site-ul televiziunii...

- Liderii in tehnologie, antreprenorii și oamenii de știința din sectoarele in cerere sunt printre cei care pot candida. China și-a stabilit obiectivele pentru dezvoltarea economica și sociala și considera ca recrutarea experților din strainatate este esențiala pentru realizarea acestui obiectiv. Atunci…

- Vizele cu intrari multiple in China vor fi valabile timp de cinci pana la zece ani, potrivit presei de stat. Liderii tehnologici, antreprenorii și oamenii de știința din sectoarele la mare cautare sunt printre cei care pot candida. China și-a stabilit obiectivele pentru dezvoltarea economica…

- In timpul unui discurs desfașurat joi, 4 ianuarie 2018 in fața unui numar de peste 7.000 de militari, președintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sale sa fie pregatita pentru razboi in orice moment și sa nu se teama de moarte.

- Acesta este mesajul presedintelui chinez pentru cea mai puternica armata din lume. Indemnul lui Xi Jinping a venit pe fondul situatiei din Peninsula Coreeana care este tot mai tensionata si cere armatei sa se pregateasca de lupta si sa fie siguri pe victorie.

- In cadrul unui discurs fara precedent, presedintele chinez Xi Jinping s-a adresat in fata a peste 7.000 de militari inarmati, in provincia Hebei din nordul Chinei. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui sa fie ingrijiti in mod…

- In discursul sau din octombrie 2017, in cadrul celui de-al 19-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, președintele Xi Jinping a declarat negru pe alb ca țara sa are nevoie de o armata pregatita oricand sa lupte și sa caștige razboaie, subliniind faptul ca latura militara va capata un rol proeminent…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP. Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Potrivit rapoartelor sud-coreene, Ri Sol-ju are 28 de ani si 3 copii impreuna cu unul dintre cei mai controversati lideri ai lumii. S-a aflat ca este sotia lui Kim in iulie 2012, cand a fost prezentata oficial in timpul deschiderii unui parc de distractii din Phenian. Nu se stie cu exactitate…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, vizita efectuata recent de catre presedintele sud-coreean Moon Jae-In în China, care ar fi "cersit" aplicarea unor presiuni sporite si a unor sanctiuni noi împotriva regimului de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. …

- Presedintele american Donald Trump va acuza China de ”agresiune economica”, atunci cand va prezenta luni strategia de securitate nationala, dand un semnal puternic ca a devenit frustrat de incapacitatea de a se folosi de relatia sa cu presedintele chinez Xi Jinping pentru a convinge aceasta tara…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui american, generalul Herbert McMaster a criticat politica externa a Rusiei și Chinei. În opinia sa, cele doua sunt „state revizioniste“, care cauta sa schimbe ordinea mondiala și constituie o amenințare militara pentru SUA,…

- Un barbat de 26 de ani din China, care avea o adevarata pasiune pentru parkour, și-a pierdut viața dupa ce a cazut în gol de la o înalțime de peste 207 metri. Acesta avea foarte mulți fani pe rețelele sociale și toți așteptau cu sufletul la gura urmatoarele clipuri. Iubita…