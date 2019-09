Președintele Chinei îi mărturisește prim ministrului Japoniei că nu poate avea încredere în spusele lui Donald Trump Președintele chinez Xi Jinping și-a exprimat neîncrederea fața de președintele american Donald Trump, în timpul întrevederii sale cu prim ministrul japonez Shinzo Abe, în iunie, iar razboiul comercial dintre cele doua economii continua și în prezent, scrie Japan Today.



"Nu pot sa cred ceea ce afirma președintele Trump" în legatura cu negocierile referitoare la comerț, i-ar fi spus Xi lui Abe în timpul unei întalniri bilaterale din timpul summitului Grupului celor 20, din Osaka.



Deși Abe i-a zis lui Xi ca Trump are încredere… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

