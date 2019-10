Milos Zeman nu a suferit nicio interventie medicala majora si a parasit spitalul intr-o stare de sanatate buna, a precizat ea.

Purtatorul de cuvant prezidential declarase ca scopul internarii este de a-i permite lui Zeman sa se odihneasca si sa revina la o conditie fizica buna.

Presedintele a dorit sa fie 'in forma fizica maxima' pentru traditionala ceremonie de ziua nationala, care are loc pe 28 octombrie. Miercuri, el va rosti un discurs in parlament pe tema proiectului de buget pentru 2020, a indicat aceeasi sursa.

Milos Zeman, care a implinit 75 de ani la sfarsitul…