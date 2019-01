Stiri pe aceeasi tema

- Demnitarii romani, fie ca au fost alesi de electorat, fie ca au fost numiti in functii, vor avea salarii brute mai mari de la 1 ianuarie 2019, in conditiile in care indemnizatiile lor se raporteaza la salariul minim pe economie, care de la inceputul anului creste de la 1.900 de lei la 2.080 de lei.…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, vine la București, dupa ce in presa din Belgia a declarat ca Romania nu a ințeles rolul sau la conducerea Uniunii Europene. Juncker va avea intalniri cu președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila.Citește și: Deputat PSD, apropiat…

- In primele 6 luni ale lui 2019, Romania va detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, iar preluarea va fi marcata, pe 10 ianuarie, de vizita, la Bucuresti, a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, alaturi de Colegiul Comisarilor. La mijlocul lunii viitoare, premierul…

- Romania este "din punct de vedere tehnic foarte bine pregatita" pentru misiunea de sase luni, a declarat Juncker pentru ziarul german Welt am Sonntag. "Dar cred ca guvernul de la Bucuresti nu a inteles pe deplin ce inseamna sa prezidezi tarile UE", a adaugat el."Actiunea prudenta necesita…

- Klaus Iohannis nota 8 – Ii dau 6 pentru discursul rostit miercuri, 28 noiembrie, in ședința solemna comuna ale celor doua Camere ale Parlamentului, dedicata Centenarului Marii Uniri. Macar de data aceasta, s-ar fi putut abține sa atace adversarii politici, cata vreme președintele trebuie sa manifeste…

- UPDATE: 10.03 - Parada militara de la Arcul de Triumf a inceput, la eveniment asistand mii de oameni. In tribuna oficiala sunt presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, fostii presedinti…

- Ședința solemna a Parlamentului pentru marcarea Centenarului a inceput, miercuri, cu intonarea imnului național. La eveniment participa șeful statului Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila și președinții celor celor doua Camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu.Plenul reunit al…

- O delegatia Parlamentului European, condusa de presedintele PE, Antonio Tajani, are, miercuri, intrevederi cu seful statului, Klaus Iohannis la Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria si cu presedintii Legislativului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, la Parlament. De la…