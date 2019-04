Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit AJOFM Alba, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 225 de locuri de munca vacante. GERMANIA ofera 67 de locuri de munca (4 șofer camion distanțe scurte, 2 șofer camion, operator mașini CNC 3 macelar, 1 mecanic mașini industriale, 4 șofer camion,…

- Romania se afla in topul tarilor Uniunii Europene din punct de vedere al numarului de angajati care se afla sub pragul de saracie, respectiv 20% din resursa umana angajata, a declarat, marti, presedintele CNS "Cartel Alfa", Bogdan Hossu. "La ora actuala, ne place sau nu ne place, suntem in topul tarilor…

- Potrivit AJOFM Alba, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 796 de locuri de munca vacante. Marea Britanie ofera 175 locuri de munca (10 infirmieri, 100 lucratori agricultura, 50 ingrijitori persoane la domiciliu, 15 farmaciști). De asemenea, in Spania…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin EURES Romania, anunta organizarea unei selectii pentru ocuparea a 150 de locuri de munca sezoniere in domeniul agricol (recoltare, ambalare fructe) in Spania. Selectia va avea loc in perioada 14 -...

- Un muncitor in varsta de 50 de ani, angajat al unei fabrici de rulmenti, din Barlad, a murit luni, dupa ce a cazut accidental intr-un canal din incinta unitatii in care lucra, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. ‘Un barbat de 50 de ani a decedat dupa ce a cazut accidental intr-o…

- INCREDIBIL… Rezultatele privind inscrierile planurilor de afaceri in programul Start-Up Nation 2018 scot la iveala o intamplare amuzanta. Din greseala, un antreprenor din Vaslui a reusit sa creeze cea mai mare firma din lume, cu peste 766 de milioane de locuri de munca: Compdarius SRL. Acesta a confundat…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 974 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 204 locuri de munca:200 muncitor necalificat in agricultura – cules capșuni, 4 tehnician – turbine eoliene; Portugalia – 200 locuri de munca:200 muncitor necalificat…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vaslui a incadrat in munca, in cursul anului 2018, un numar de 4.972 de persoane aflate in cautarea unei slujbe. Potrivit datelor furnizate de AJOFM Vaslui, dintre somerii incadrati in munca aproximativ 60% sunt barbati, numarul femeilor angajate…