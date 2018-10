Stiri pe aceeasi tema

- Liderul regional catalan Quim Torra i-a adresat la 26 septembrie o scrisoare sefului executivului spaniol, Pedro Sanchez, si a trimis copii ale misivei presedintelui american Donald Trump si Papei Francisc, in care le cerea sa pledeze in favoarea organizarii unui referendum de autodeterminare in…

- CHIȘINAU, 30 aug — Sputnik, Doina Crainic. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a îndemnat țarile din Uniunea Europeana sa ia în considerare construirea unei noi „arhitecturi de securitate" alaturi de Rusia. Aflat joi la Helsinki, la summitul Franța-Finlanda,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus joi la Helsinki crearea unei "solidaritati cvasi-automate" intre statele europene in materie de aparare, care ar antrena interventia lor daca unul dintre ele este atacat, relateaza AFP. "Dorinta noastra este clara: Europa trebuie isi asume autonomia strategica…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat luni ca va prezenta "in lunile urmatoare" un proiect de consolidare a securitatii in Europa, declarand ca aceasta nu se mai poate baza doar pe Statele Unite, relateaza AFP. "Europa nu se mai poate baza numai pe Statele Unite in privinta securitatii.…

- Autoritatile au fost sesizate in acest week-end ca pe peretii exteriori ai casei memoriale din Sighetu Marmației a scriitorului american de origine romana, Elie Wiesel, decedat in 2016, au fost mazgalite cu vopsea cateva mesaje jignitoare. Cu un rosu intens, pe fațada exterioara a imobilului a fost…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua joi si vineri prima sa vizita in Spania si in Portugalia, tari care impartasesc dorinta sa de a relansa Europa, dar care se asteapta ca Parisul sa le ajute sa se conecteze la retelele europene de electricitate si de gaz, relateaza AFP. Macron, care se…

- Așteptata cu sufletul la gura de opoziția din Parlament și din strada, Ordonanța amnistiei a fost inlocuita in grabita ședința de guvern de marți, de una a ambalajelor. Se introduce revoluționarea masura a garanției pentru sticle și borcane, cum era dealtfel pe vremuri STOP Personaj devotat misiei…

- Avionul prezidential rus a aterizat luni la aeroportul din Helsinki, cu aproape o ora intarziere, astfel ca summitul intre presedintii Rusiei si Statelor Unite va incepe mai tarziu decat era programat, informeaza cotidianul The Guardian.