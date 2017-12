Presedintele catalan destituit Carles Puigdemont cere reinstalarea Guvernului sau

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, sambata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus, vineri, premierului spaniol, Mariano Rajoy, o intrevedere in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile de joi in regiunea Catalonia.

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a cerut vineri sa fie ascultat de institutiile europene, la o zi dupa victoria separatistilor in alegerile din Catalonia, si s-a declarat dispus sa se intalneasca cu seful Guvernului spaniol Mariano…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus vineri sefului guvernului central spaniol, Mariano Rajoy, sa se intalneasca in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile care au avut loc joi in regiunea Catalonia, relateaza AFP si Reuters. …

- Presedintele parlamentului catalan dizolvat impreuna cu alti cinci parlamentari locali sunt audiati in fata Curtii Supreme spaniole intr-un caz de acuzatii de rebeliune si razvratire asociate cu actiunile vizand proclamarea independentei Cataloniei. In acest timp, de la Bruxelles, fostul premier catalan…

- Carles Puigdemont, liderul catalan, si alti fosti patru ministri ai Guvernului regiunii Catalonia s-au predat duminica politiei belgiene, informeaza The Independent, citat de gandul.info. Procurorul general al Spaniei a cerut, joi, emiterea unui mandat european de arestare pe numele fostului lider catalan…

- "A venit momentul pentru toti democratii sa se uneasca. Pentru Catalonia, pentru libertatea prizonierilor politici si pentru republica", a scris Puigdemont pe Twitter. El a retrimis mesajul catre o petitie online prin care se apeleaza la o lista unitara a separatistilor si care avea sambata peste 14.000…

- Liderul catalan destituit, Carles Puigdemont, a lansat sambata un apel, din Bruxelles, pentru un front politic unit in alegerile regionale din 21 decembrie care sa continue efortul de independența fața de Spania și pentru a protesta impotriva arestarii foștilor membri ai guvernului regional, informeaza…

- Justitia spaniola se pregateste sa ceara Belgiei, vineri, predarea presedintelui separatist destituit Carles Puigdemont - dupa incarcerarea celor opt membri ai Guvernului sau - vizat de o ancheta penala in urma proclamarii independentei Cataloniei, scrie digi24.ro.

- Dupa plasarea in arest preventiv a opt membri ai guvernului catalan destituit, justitia spaniola a emis un mandat european de arestare pe numele liderului catalan separatist demis Carles Puigdemont, care a refuzat sa se prezinte in fata Curtii Supreme spaniole, dupa declararea unilaterala a independentei…

- Un judecator spaniol a dispus plasarea in arest preventiv a fostului vicepremier catalan Oriol Junqueras si a sapte dintre ministrii fostului executiv condus de Carles Puigdemont, acuzati de rebeliune, razvratire si deturnare de fonduri dupa autoproclamarea independentei Cataloniei de parlamentul acestei…

- Procurorul general al Spaniei a cerut, joi, magistratilor instantei supreme sa emita un mandat european de arestare pentru liderul separatist catalan destituit Carles Puigdemont, dupa ce acesta nu a comparut in fata instantei la o audiere programata in cursul diminetii, anunta Reuters.

- Noua membri ai administrației catalane, demisa de guvernul de la Madrid, au depus joi marturie sub acuzațiile de razvratire, rebeliune și proasta intrebuințare a fondurilor publice, informeaza Agerpres. Parchetul a recomandat ca unul dintre ei, Santi Vila, care a demisionat din guvernul…

- Daca liderul catalan destituit Carles Puigdemont nu se va prezenta in instanta, procedura normala prevede ca impotriva sa sa fie emis un mandat de arestare, a declarat presedintele Curtii Supreme a Spaniei, joi, scrie AGERPRES, citand Reuters. Citeste si: Dan Voiculescu, cerere BOMBA. Cum…

- Presedintele catalan destituit Carles Puigdemont nu va raspunde la convocarea sa in fata justiei, joi, la Madrid, si va cere sa fie interogat din Belgia, a declarat miercuri avocatul sau, citat de AFP.

- Un fost ministru din cabinetul catalan al lui Carles Puigdemont a recunoscut marti ca regiunea Catalonia nu era pe deplin pregatita pentru independenta autoproclamata vineri de parlamentul regional, informeaza AFP. 'Acest proces de independenta (...) a plecat de la iluzia ca va fi unul usor, care…

- Premierul destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, a afirmat ca nu se afla în Belgia pentru a solicita azil politic, în contextul în care un oficial guvernamental belgian a semnalat aceasta posibilitate, care, conform expertilor, este extrem de redusa, potrivit Mediafax.…

- Presedintele destituit al Guvernului cataln Carles Puigdemont a parasit Spania catre Bruxelles, porivit unor oficiali guvernamentali spanioli, scrie The Independent. El s-ar afla intr-un "loc discret si sigur", potrivit Politico.

- Parlamentul catalan s-a supus deciziei guvernului spaniol privind dizolvarea sa si isi suspenda activitatea pana la desfasurarea alegerilor regionale anticipate, potrivit serviciul de presa al legislativului catalan, citat de Sputnik.

- Parlamentul catalan a fost dizolvat in mod oficial luni, iar presedinta institutiei Carme Forcadell va conduce o comisie parlamentara de tranzitie pana la alegerile regionale de la 21 decembrie, relateaza The Associated Press, citat de News.ro. Carles Puigdemont a parasit Spania si s-ar afla intr-un…

- Un membru al guvernului catalan destituit a anuntat luni ca isi exercita in continuare responsabilitatile, postand pe o retea de socializare o fotografie cu el la birou, in pofida faptului ca guvernul central de la Madrid a decis sa preia controlul direct asupra Cataloniei, dupa declaratia de independenta…

- Procurorul general al Spaniei a anunțat luni ca a cerut inculparea pentru rebeliune, razvratire și delapidare de fonduri a membrilor fostului executiv catalan condus de Carles Puigdemont, precum și a membrilor parlamentului catalan dizolvat care au votat declarația unilaterala de independența a Cataloniei,…

- "La birou, pentru a-mi asuma responsabilitațile incredințate de poporul Cataloniei", a scris pe Twitter Josep Rull, responsabil cu infrastructura, lucrarile publice și transporturile, in guvernul destituit al liderului separatist Carles Puigdemont.In fotografia care insoțește textul Josep…

- Fostul vicepremier al Guvernului regional catalan, Oriol Junqueras, a subliniat, duminica, ca Puigdemont este si va ramâne liderul Cataloniei, iar masurile Guvernului spaniol sunt antidemocratice, relateaza El Mundo, potrivit Mediafax. ”Carles Puigdemont este si va ramâne…

- Apelul lui Carles Puigdemont, seful destituit al guvernului catalan, pentru o "opozitie democratica" impotriva tutelei directe a Madridului constituie un semn al totalei sale iresponsabilitati, a notat partidul aflat la putere in Spania, Partidul Poporului, pe pagina sa de Twitter, informeaza dpa,…

- "Pentru a rezolva ceea ce guvernul central califica drept situație grava extraordinara se va crea o situație extraordinara inca și mai grava prin suspendarea autonomiei politice a Cataloniei", subliniaza el in scrisoare, in care avertizeaza ca subordonarea Cataloniei contravine Constituției spaniole.…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy va prezida sambata o reuniune speciala a guvernului de la Madrid pentru a declanșa procesul de suspendare a autonomiei Cataloniei, dupa ce liderul executivului catalan Carles Puigdemont a refuzat sa renunțe in mod oficial la campania pentru secesiunea regiunii.…

- Presedintele catalan ar trebui sa ofere explicatiile pâna la ora locala 10 (ora R.Moldova 11). Daca va confirma ca a declarat independenta, Madridul a oferit un nou termen, de trei zile, pentru a retrage declaratia, scrie realitatea.net. În caz contrar, va suspenda autonomia…

- Guvernul regional al Cataloniei este pregatit sa poarte discutii pe tema independentei - fara conditii prealabile - cu Madridul, a declarat miercuri liderul separatist catalan Carles Puigdemont pentru CNN, scrie The Associated Press.Puigdemont a spus deja in mai multe randuri ca dreptul la…

- Carles Puigdemont, liderul Cataloniei, a semnat, marti seara, alaturi de alti lideri regionali, o declaratie de independenta fata de Spania, insa documentul nu va fi implementat in urmatoarele saptamani pentru ca liderii regiunii catalane sa poarte negocieri cu Guvernul spaniol. Mariano Rajoy,…

- Liderul regional catalan Carles Puigdemont a propus Parlamentului de la Barcelona suspendarea declaratiei de independenta si negocieri cu Madridul. Purtatorul de cuvant al Guvernului spaniol a facut un apel catre liderul regional catalan, Carles Puigdemont, sa nu faca nici o declaratie unilaterala de…

- Presedintele separatist catalan, Carles Puigdemont, a semnat marti seara, impreuna cu parlamentari din majoritatea sa, o declaratie de independenta, dar a suspendat-o, "chemand la dialog", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al guvernului regional."Constituim Republica Catalana, ca…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului spaniol face un apel catre liderul regional catalan, Carles Puigdemont, sa nu faca nici o declaratie unilaterala de independenta a regiunii astazi, in cadrul dicursului pe care il va sustine in Paralamentul de la Barcelona. Nu faceti nici o actiune ireversibila, reveniti…

- Președintele catalan aduce criza politica in Parlament. Spania așteapta cu sufletul la gura primul discurs al șefului guvernului catalan, Carles Puigdemont, in fața parlamentarilor din Barcelona, pentru a vedea daca va declara sau nu independența provinciei.

- "Daca ei declara independenta, atunci se vor lua hotarari in vederea restabilirii legii si democratiei", a amenintat luni, pe postul de radio Cope, Soraya Saenz de Santamaria.Presedintele separatist al Cataloniei, Carles Puigdemont urmeaza sa sustina un discurs in Parlamentul regional…

- Presedintele catalan Carles Puigdemont a cerut luni o mediere internationala in conflictul dintre regiunea sa si Madrid si a solicitat retragerea fortelor de ordine desfasurate de catre Guvernul central cu scopul de a impiedica referendumul interzis de duminica, patat de violente din partea politiei,…